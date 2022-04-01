Аналитики «Авито Работы» и GigAnt: Россияне предпочитают искать подработку на онлайн-сервисах, чем в соцсетях

По результатам совместного исследования «Авито Работы» и сервиса временных исполнителей GigAnt, большинство россиян (66%) планирует искать подработку в ближайшие три месяца. При этом только 37% респондентов отметили, что имели опыт подработки за прошлые три месяца. Дополнительный доход интересует жителей Екатеринбурга, Казани и Волгограда, больше чем в среднем по стране. Более половины респондентов (52%) предпочитают использовать специализированные сервисы для поиска подработки. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

«В нестабильной экономической ситуации людям важно быть уверенными, что они всегда смогут заработать. Опрос показывает, что востребованность в подработке выросла в два раза. Дополнительную занятость ищут все: и работники цифровых профессий, и те, кто связан с физическим трудом. Люди обращаются к специализированным работным сервисам, и перед нами стоит важная социальная задача — помочь им быстро и безопасно находить дополнительный заработок. Для этого, в проекте “Авито Подработка” мы автоматизируем поиск и гарантируем выплаты за каждый выполненный заказ», — отметил Артем Кумпель, управляющий директор «Авито Работы».

«Подработка становится все более актуальной для россиян — в условиях снижения реальных доходов подрабатывать планируют и те, кто ранее не имел такой необходимости. Дополнительный заработок нужен большинству, вне зависимости от уровня образования и квалификации, поэтому так важно развивать сервисы, предлагающие большой выбор простой и доступной подработки для широких слоев населения, позволяющие быстро и легально получить деньги — именно это основная задача GigAnt и проекта “Авито Подработка”. Для компаний в свою очередь временные исполнители в период нестабильности являются гибким и эффективным решением, так что мы ожидаем роста спроса предложения подработки со стороны бизнеса», — сказал Денис Решанов, основатель и управляющий директор GigAnt, руководитель кластера Gig-economy РАЭК.

66% россиян намерены найти подработку уже в ближайшее время, а 37% респондентов отметили, что у них был опыт подработки за прошедшие три месяца. При этом если в прошлом периоде мужчины подрабатывали чаще женщин (41% против 33%), то о планах заявило примерно равное количество мужчин и женщин (67% и 65%, соответственно).

Наибольшее количество заинтересованных в дополнительном заработке, по данным опроса, проживает в Екатеринбурге (74%), Казани (73%), Волгограде (71%), Ростове-на-Дону (70%) и Самаре (68%). В Москве 63% респондентов, планирующих в ближайшее время найти подработку, а в северной столице таких оказалось 58%.

Особой популярностью временная занятость пользуется у молодого поколения (18-24 лет) — 74% рассматривают такой вариант. Половина (50%) респондентов планируют совмещать подработку с учебой, а треть (34%) — с основной работой.

Как россияне планируют искать подработку

Специализированные работные сервисы стали наиболее востребованным способом для поиска подработки: 52% россиян отдают предпочтение именно им. Другие варианты поиска — через друзей\коллег, через социальные сети, по итогам опроса, получили меньшую популярность (45% и 43%, соответственно).

Каждый пятый (22%) планирует мониторить сайты компаний для просмотра доступных вариантов подработки, а еще 18% — доски объявлений в местах работы (магазины, кафе и тд). И 11% будут обращаться в Центры занятости своего региона проживания.

Самыми активными пользователями специализированных сервисов стали россияне в возрастных когортах 25 — 34 лет (57%) и 35 лет — 44 года (55%). Представители старшего поколения предпочитают обращаться к знакомым (47%), чем зайти на специализированный сайт (34%) или в социальные сети (43%).

Кем хотят подрабатывать россияне

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Самая популярная сфера для подработки — ИТ (20%). Она является лидером и среди всех возрастных групп. На втором месте расположилось строительство (15%). В индустрии красоты, ретейле или доставке хотели бы подработать 12% опрошенных россиян, а 11% — в такси. Сферы продуктового ретейла и общепита получили чуть меньше внимания — 9% и 8%, соответственно. Подработка в продуктовом ретейле интересует женщин (12% против 6% мужчин), и респондентов в возрасте от 18 до 24 лет (16%).

Наиболее заинтересованными в подработке в ИТ-сфере оказались жители Омска (28%), Ростова-на-Дону (27%) и Уфы (27%).

Сфера строительства популярна в Перми (20%), Казани (16%) и Новосибирске (15%).

А большинство респондентов, отметивших бьюти-индустрию, живет в Казани (20%), Уфе (17%) и Новосибирске (15%).

Большая часть москвичей и петербуржцев также хотели бы подработать в сфере компьютерных технологий (21% и 19%). На втором месте в столицах — сфера доставки (17% и 12%).

В исследовании, которое проводилось методом онлайн-опроса в марте 2022 г., участвовали 10 тыс. россиян в возрасте от 18 лет из всех регионов страны.

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На платформе «Авито Работа» зарегистрировано свыше 1,5 млн работодателей, включая представителей среднего и малого бизнеса. В разделе «Авито Работа» 3,8 млн объявлений – более 3,3 млн резюме и около 500 тыс. вакансий. 18 млн человек ежемесячно просматривают вакансии на «Авито» (данные «Авито» за ноябрь 2021 г.).

GigAnt – сервис временных исполнителей на несколько часов в день. Компания основана в 2019 г. предпринимателем Денисом Решановым и его бизнес-партнером Михаилом Вальковским. Сервис уже сотрудничает с «ВкусВилл», «Азбука Вкуса», «Дикси» и др. в 18 регионах России – в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Красноярске и др. В декабре 2020 г. компания «Авито» приобрела долю 25% для дальнейшей интеграции GigAnt в качестве самостоятельного сервиса в «Авито Работа».