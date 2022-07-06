«Авито работа» подвела итоги II квартала 2022 года

Во II квартале 2022 г. наибольшая доля вакансий на «Авито работе» пришлась на группы профессий «Производство, сырье, с/х» и «Продажи» — по 18%. Медианная зарплата в производстве составила 38 тыс. руб., в продажах — 31,5 тыс. руб. Самый высокий уровень медианных зарплат в производственной сфере отмечен в Москве (65 тыс. руб.), а специалисты сферы торговли больше всего зарабатывают в Петербурге (47,5 тыс. руб.). Об этом CNews сообщили представители «Авито».

В топ самых востребованных групп профессий у работодателей на «Авито» по доле вакансий во II квартале 2022 г. вошли «Производство, сырье, с/х» и «Продажи» (по 18% от всех вакансий на платформе), «Строительство» (13%). При этом количество вакансий в сфере строительства на «Авито работе» увеличилось на 35% по сравнению с I кварталом 2022 г., в производстве — на 14%, а в продажах — на 11%.

«Объемы промышленного производства в России растут, и у работодателей появляется потребность в новых квалифицированных кадрах. Это подтверждают и данные “Авито pаботы”: по итогам II квартала 2022 г. группа профессий “Производство, сырье, с/х” стала лидером по количеству предложений. На “Авито” вакансии в производстве могут найти как опытные, так и начинающие специалисты, а чтобы пользователям было легче ориентироваться среди сотен тысяч предложений, мы отмечаем и выделяем аккаунты проверенных работодателей значком “Компания проверена”», — сказал Артем Кумпель, управляющий директор «Авито работы».

Медианная зарплата в производственной отрасли, по данным «Авито работы», во II квартале 2022 г. составила 38 тыс. руб. В группе профессий «Продажи» — 31,5 тыс. руб., а в строительной сфере — 45 тыс. руб.

Итоги квартала в регионах

В большинстве российских городов на «Авито» лидируют сферы производства и продаж. Например, производственная отрасль на первом месте по доле вакансий в Ульяновске (29%), Набережных Челнах (28%), Ижевске (25%), Барнауле (24%), Челябинске (23%) и многих других сибирских городах, где процент доли варьируется от 17% до 21%. При этом во II квартале 2022 г. наибольшую динамику числа вакансий показывают Кемерово и Омск: +32% и +31% по сравнению с I кварталом 2022 г. Самые высокие зарплаты в данной сфере у москвичей и петербуржцев (65 тыс. руб. и 55 тыс. руб. соответственно).

Сфера продаж по доле вакансий на «Авито работе» лидирует в Астрахани (21%), Ставрополе (21%), Иркутске (20%), Оренбурге (19%) и Саратове (19%). При этом наибольшая динамика роста вакансий в продажах отмечена в Сочи: +43% по сравнению с I кварталом 2022 г. Больше всего заработать в торговой сфере можно в двух столицах и Сочи (42 тыс. руб. — 47 тыс. руб.).

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Тюмень оказалась лидером среди других российских городов по объему вакансий в группе профессий «Строительство» — (17%), а самый активный прирост предложений для строителей относительно I квартала отмечен в Омске (+72%). После двух столиц на третьем месте по медианной зарплате находится Екатеринбург, где строителям платят 50 тыс. руб.

В отличие от большинства российских городов, в двух региональных столицах — в Сочи и Екатеринбурге — сложилась иная ситуация. В курортном Сочи лидирует ресторанная сфера, где доля вакансий составила 29%: в летний сезон и пик туризма заведения нуждаются в дополнительных сотрудниках из-за наплыва гостей. Медианная зарплата здесь составила 30 тыс. руб. В Екатеринбурге на первом месте оказалась группа профессий «Транспорт, логистика» (25%) с медианной зарплатой 50 тыс. руб.

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«Авито» — ИТ-компания и платформа для коммерции в России. Сегодня с помощью «Авито» можно разместить объявления в категориях: «Товары», «Авто», «Работа», «Услуги», «Недвижимость». Количество активных объявлений на «Авито» сегодня — более 100 млн, ежедневная аудитория платформы составляет 22 млн человек, что почти на 30% больше, чем в 2021 г., годовая аудитория — более 80 млн клиентов. Каждую секунду на «Авито» совершается более семи сделок, ежедневно пользователи добавляют более 900 тыс. новых объявлений.

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На «Авито работе» зарегистрировано свыше 1,6 млн работодателей, включая представителей среднего и малого бизнеса. В разделе «Авито работа» 3,6 млн объявлений — более 3 млн резюме и около 600 тыс. вакансий. 20 млн человек ежемесячно просматривают вакансии на «Авито» (данные «Авито» за апрель 2022 г.).