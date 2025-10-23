«Аквариус» расширяет модельный ряд специализированных компьютеров

Компания «Аквариус» анонсирует новинку в модельном ряде специализированных компьютеров – Aquarius AQdesk K740. Новое решение было разработано специально для использования в инфраструктуре центров обработки данных. Устройство выполнено в компактном корпусе форм-фактора Rackmount 2U, что обеспечивает оптимальное размещение в серверных стойках. Об этом CNews сообщили представители «Аквариус».

Основой устройства служит системная плата Aquarius AQB760M, разработанная и произведенная компанией. Она поддерживает процессоры Intel 12, 13 и 14 поколений, а также современную память стандарта DDR5.

Компьютер оснащен поддержкой съемных накопителей, что упрощает обслуживание и модернизацию системы. Также для интеграции в специализированные комплексы АСУ ТП предусмотрена возможность установки блоков питания 24 В постоянного тока.

В базовой комплектации предусмотрены: 10 портов USB; два порта HDMI; порт DisplayPort; аналоговый видеовыход VGA; сетевой интерфейс RJ-45.

Комплектация может быть дополнена опциональными компонентами, включающими поддержку беспроводных интерфейсов, установку аппаратно-программных модулей доверенной загрузки (АПМДЗ) и добавление COM-порта.

«Запуск Aquarius AQdesk K740 — это важный шаг в развитии продуктовой линейки компании «Аквариус». Особое внимание при разработке мы уделили потребностям заказчиков, для которых критически важны надежность, масштабируемость и гибкость конфигурации. Aquarius AQdesk K740 идеально подходит для построения современных центров обработки данных, так как оптимально сочетает в себе производительность, компактность и функциональность», – сказал директор департамента по развитию клиентских устройств компании «Аквариус» Николай Петров.