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«МойОфис» и «Аквариус» создадут совместный ПАК для корпоративной коммуникации

ГК «Аквариус» и «МойОфис» подписали меморандум о сотрудничестве. Компании договорились о совместной разработке программно-аппаратного комплекса (ПАК), сочетающего в себе флагманские серверы и коммутационное оборудование «Аквариус» с программным обеспечением «МойОфис». Об этом CNews сообщили представители «МойОфис».

Новый ПАК предназначен для создания защищенного цифрового пространства в организациях — он объединяет инструменты для видеоконференций, вебинаров, корпоративного мессенджера и совместной работы с документами. В основе решения — платформа «МойОфис» Squadus и проверенная аппаратная база «Аквариус».

Комплекс будет выпускаться в нескольких конфигурациях, что позволит заказчикам подобрать оптимальный вариант под конкретные задачи и масштабы внедрения.

«Импортозамещение — это не перспектива, это реальность. Сегодня российское оборудование и ПО могут работать вместе, как часы. Да, интерфейс может показаться новым, но это невысокая цена за технологическую независимость. Мы рады объединить усилия с «МойОфис» и предложить рынку готовое решение, в котором все работает — без адаптаций, без “костылей”, просто из коробки», — сказал президент производственной компании «Аквариус» (ГК «Аквариус») Владимир Степанов.

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«В сотрудничестве с “Аквариусом” мы планируем создать новый отечественный программно-аппаратный комплекс и рассчитываем, что эта разработка заинтересует корпоративных клиентов. Мы сможем предложить заказчикам готовый к эксплуатации ПАК на базе оборудования “Аквариус” с уже установленным ПО «МойОфис». Применение совместимых решений обеспечит корректную работу комплекса, а также позволит отечественным компаниям сократить сроки и снизить стоимость миграции на российские ИТ-решения», — сказал генеральный директор «МойОфис» Вячеслав Закоржевский.

Партнерство также предусматривает углубление технической интеграции решений двух компаний и совместное продвижение ПАК на российском рынке. Заказчики получат готовый к эксплуатации продукт с полностью совместимыми компонентами, что сократит сроки внедрения и упростит миграцию на отечественные ИТ-решения.

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