В России появились «потребительские экстремисты». Они издеваются над крупными магазинами электроники и отбирают у них деньги

Россияне начали эксплуатировать закон «О защите прав потребителей» и сомнительным путем добиваться от сетей по продаже техники компенсации за проданные им якобы дефектные смартфоны. Организована целая схема с участием экспертов. Сети намерены дать отпор и засудить всех мошенников.

Всероссийская мошенническая схема

Российские ритейлеры по продаже электроники столкнулись с массовым «потребительским экстремизмом», пишут «Ведомости». Россияне, прикрываясь законом «О защите прав потребителей» (ЗОЗПП) требуют от продавцов компенсацию за проданные им якобы дефектные гаджеты, в особенности смартфоны, которые, по словам представителей ритейтеров, они сами же и портят.

С такой проблемой, по информации издания, столкнулась группа «М.Видео-Эльдорадо», объединяющая магазина «Эльдорадо» и «М.Видео». На ритейлера обрушился поток жалоб со стороны потребителей, требовавших выплат за некачественные смартфоны. Группе удалось установить, что устройства были намеренно испорчены после покупки, и чтобы добиться компенсации от продавца, потребители вмешивали в свою схему экспертов для дальнейшего составления исков и обращения в суд.

Дать отпор

Как пишут «Ведомости», группа «М.Видео-Эльдорадо» намерена в жесткой форме бороться с этим явлением. Компания уже обратилась в МВД и заодно в Следственный Комитет (СК) по Самарской области с просьбой об открытии уголовные дела против всех участников схемы.

Shubham Bombarde / Unsplash Разбить телефон и потребовать компенсацию с ритейлера - новый способ заработка предприимчивых россиян

Разбирательство может приобрести довольно большие масштабы. По информации приближенного к ритейлеру источника издания, у юристов «М.Видео-Эльдорадо» наготове уже приблизительно 20 заявлений на физлиц, которые злоупотребляли законом «О защите прав потребителей» и пытались заставить компанию выплатить компенсацию за проданный им якобы поврежденный до покупки смартфон.

Представитель «М.Видео-Эльдорадо» рассказал «Ведомостям», что чаще законом злоупотребляют даже не сами потребители, а эксперты, к которым они обращаются с целью получения ложных заключений, и которые «участвуют в выведении устройства из строя». Одни и те же потребители выкупают смартфоны, купленные в федеральных сетях, получают на них от «карманных» экспертов заключения о производственном браке и обращаются с требованиями к продавцам», – сказали они.

В ритейлере отметили также, что исков против ритейлеров по всей стране может быть очень много. « Количество дел против торговых сетей у наиболее активных групп по защите прав потребителей может исчисляться сотнями», – сказали изданию в «М.Видео-Эльдорадо».

По словам вице-президента «М.Видео-Эльдорадо» Тагира Калимуллина, в одной только Самарской области каждый год «тысячи исков» к крупным ритейлерам электроники. Он отдельно подчеркнул, что таких исков в этом регионе даже больше, чем в Москве и Санкт-Петербурге. По его словам, что подобные действия приводят к миллиардам рублей ущерба в год для всего рынка ритейла.

Тайное стало явным

Раскрыть схему отечественных «потребительских экстремистов» ритейлеру помогли специалисты Московского института электронной техники (МИЭТ), которые в мае 2024 г. предоставили ему свое экспертное заключение о поврежденных смартфонах. По этим устройствам, согласно решению суда, ритейлер должен был выплатить владельцам компенсацию якобы из-за производственного брака.

По данным «Ведомостей», ритейлер предоставил экспертам МИЭТ несколько десятков устройств, большая часть которых – это смартфоны Apple iPhone различных моделей. Все эти устройства ранее получили заключение о браке в Самарской области, и в этом же регионе они затем стали предметами исков против «М.Видео-Эльдорадо».

Заключения о дефектных смартфонах выдали «Лаборатория экспертиз Регион 63», Самарская лаборатория экспертиз, Центр судебных экспертиз Самарской области, «Смарт» и другие организации Самарской области. Сотрудники этих организаций нашли в мобильниках самые разные проблемы – «самопроизвольное отключение», «потеря сети», «невозможность включить устройство» и пр.

Специалисты МИЭТ со своей стороны обнаружили, что проверка телефонов указанными организациями проводилась лишь формально и даже с «нарушением методических рекомендаций, предусмотренных для такого рода экспертиз», а выданные ими заключения не имели под собой обоснований, пишут «Ведомости». Также в заключении МИЭТ сказано, что «дефекты на устройствах имеют внешний характер воздействия и являются не заводскими, а эксплуатационными». Помимо этого, специалисты МИЭТ выявили «следы неквалифицированного вмешательства во внутренние компоненты устройства».

Потенциальное наказание

Если ритейлеру удастся доказать свою правоту, то потребителям может грозить весьма серьезное наказание. Опрошенные «Ведомостями» эксперты квалифицируют их действия как мошенничество, а это ст. 159 УК РФ, нарушение которой может привести к серьезным последствиям – вплоть до 10 лет лишения свободы.

Что касается поддельного заключения, то это уже потенциально ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод). Наказание – до пяти лет лишения свободы.

Почему это выгодно

В современной редакции российского ЗОЗПП есть несколько положений, которые эксплуатируют мошенники. В частности, за отказ продавца или производителя о добровольном исполнении обязательства по оплате в размере 50% от взысканной суммы полагаются санкции в размере 1% стоимости товара в день, что в год дает 360%. «Часто решение о взыскании пени принимается судом с начислением до момента фактического исполнения, – сказал изданию управляющий партнер юридической фирмы «Вестсайд» Сергей Водолагин. – Но потребители уклоняются от получения денег, стремясь к тому, чтобы пеня начислялась в течение как можно более длительного времени. В результате потребитель, намеренно испортивший, например, телевизор стоимостью 100 тыс. руб. и получивший в подтверждение заводского брака фиктивное заключение эксперта, может претендовать через год на возврат стоимости товара, пеню в размере 1%, которая к тому времени будет более чем втрое превышать стоимость товара, а также на всю эту сумму может быть начислен штраф в размере 50%».

При этом с «потребительским экстремизмом» в сфере электроники сталкивается не только «М.Видео-Эльдорадо», но и другие ритейлеры, а также дистрибьюторы. О проблеме CNews сообщили в ИТ-дистрибуторе «Марвел-дистрибуция» – по словам его представителей, подобных случаев очень много в Самаре и Казани. «Потребительские террористы как правило пишут официальные письма на компанию и дальше с ними начинает работу юридический департамент, собственное сервисное подразделение подключается уже в случаях, когда товар отправляют для анализа, – сообщили CNews в «Марвел-дистрибуции». – Судя по запросам от юристов, случаи таких махинаций встречались в Самаре и Казани. Роста обращений подставных экспертных компаний с жалобами на брак не отмечаем, основная масса потребителей предъявляет акт НРП из АСЦ. В 2024 г. было пока одно такое обращение по поводу робота-пылесоса на сумму ~100 тыс. руб. Способ борьбы с распространением таких "липовых" экспертов, выдающих заключения на бракованный товар, один: ко всем сложным и подозрительным обращениям мы подключаем юристов».

В «Ситилинке» сказали CNews, что потребители обращаются с «липовыми заключениями от подставных экспертных компаний» и жалобами на брак на еженедельной основе. Статистика гласит, что, ритейлер каждую неделю получает до 12 таких обращений с суммами требований не менее 150 тыс. руб. Чаще всего жалобы касаются материнских плат, систем питания, видеокарт и смартфонов.