Из программистов в полковники. США радикально меняют метод привлечения ИТ-шников в армию

Военные США начали программу набора ИТ-специалистов в свои ряды. Они ищут их на «гражданке» и предлагают пройти ускоренные курсы «посвящения в солдаты», чтобы они могли применять свои навыки в американской армии. Также им обещают присвоить звания от лейтенанта до полковника.

Армии нужны ИТ-шники

Армия США решила полностью пересмотреть принципы пополнения рядов своих ИТ-специалистов. Первыми реформу проводят Военно-воздушные силы (ВВС) – они вводят новую программу ускоренного обучения солдат ИТ-навыкам, получившую название Cyber Direct Commissioning Program (CDCP).

Нововведение, как говорится на сайте ВВС США, позволит уменьшить затраты времени на обучение офицеров и ускорить процесс их адаптации для выполнения текущих и будущих миссий (program reduces the training cycle for officers and accelerates the onboarding process to meet urgent and future mission needs).

Но CDCP – это не только обучение солдат основам ИТ, но и привлечение опытных специалистов с «гражданки», утверждает генерал-лейтенант Лия Лаудербак (Leah Lauderback), заместитель начальника штаба по разведке, наблюдению, рекогносцировке и кибероперациям ВВС США. По ее словам, программа позволит армии «задействовать резервы талантов», к которым у нее «ранее не было свободного доступа».

Цель программы, считает Лаудербак, заключается в предоставлении гражданским ИТ-шникам «заманчивой возможности» служить своей стране. Также программа позволит устранить ненужные барьеры, которые отвращают ИТ-шников от службы в армии, и «ускорить отбор тех, кто получает офицерские звания и оплату, соответствующие их реальному уровню опыта».

Из программиста в полковники

На сайте ВВС США сказано, что CDCP создавалась с целью привлечения в ряды вооруженных сил ИТ-шников, ранее не имевших связей с армией. В рамках этой программы армия ищет исключительно высококвалифицированных ИТ-экспертов в своих областях для удовлетворения текущих потребностей ВВС. Они получают звания от лейтенанта до полковника.

Военные утверждают, что для участия в программе CDCP кандидатам нужно соответствовать лишь нескольким базовым требованиям, но не уточняют, каким именно, и сколько их в общей сложности. «Целью CDCP является привлечение людей с опытом гражданской работы в киберпространстве и учеными степенями. Кандидаты должны соответствовать основным квалификационным требованиям к офицерам и обладать опытом в области кибербезопасности или киберопераций, полученным в виде ученых степеней, соответствующего опыта работы в отрасли или профессиональных сертификатов», – говорится на сайте американских ВВС.

Очереди из ИТ-шников не видно

Целью CDCP является увеличение числа специалистов по кибербезопасности в ВВС США, заявляют военные. Программа, по сути, позволяет очень быстро начать карьеру в рядах вооруженных сил. Авторы CDCP надеются, что она позволит привлечь в армию новое поколение профессионалов в области кибербезопасности.

Получается, пока не очень успешно, если судить по количеству кандидатов на участие в программе. Например, за весь январь 2023 г. программой заинтересовались лишь восемь человек. По данным ВВС США, все они без единого исключения после прохождения тестов были рекомендованы к зачислению армию – вероятно, из-за отсутствия других кандидатов.

Пока неясно, с чем связаны столь низкие темпы набора ИТ-шников для участия в программе. Не исключено, что всему виной могут оказаться очень высокие требования к специалистам, на которые тонко намекает генерал-майор Терренс Адамс (Terrence Adams), директор по операциям в киберпространстве и боевым коммуникациям. «Мы ищем лучших специалистов по всей Америке, чтобы они присоединились к нашим ВВС в качестве офицеров киберпространства», – заявил он.