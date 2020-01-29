ТрансТелеКом в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» обеспечил быстрым интернетом юг России

В 2019 г. в одной только Ростовской области интернетом оснастили более 500 социально-значимых объектов. Таким образом, только собственные инвестиции ТТК в экономику региона, не считая бюджетных средств, превысили отметку в 100 млн руб.

В Ростовской области появился быстрый интернет

Компания ТрансТелеКом (ТТК) в 2019 г. подключила к интернету 554 социально значимых объекта Ростовской области, а инвестиции в экономику региона в ходе реализации проекта составили более 100 млн руб. Об исполнении первого этапа работ по подключению социально значимых объектов к сети передачи данных отчитался генеральный директор компании Роман Кравцов на совещании «Об итогах работы министерства информационных технологий и связи Ростовской области за прошедшие 5 лет, итогах реализации национальных проектов за 2019 год, задачах на 2020 год и до 2024 года».

Мероприятие состоялось 29 января 2020 г. в Ростове-на-Дону с участием губернатора Ростовской области Василия Голубева, министра информационных технологий и связи Ростовской области Германа Лопаткина и других представителей правительства региона.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поблагодарил компанию ТрансТелеКом за конструктивное и результативное сотрудничество. «Все рабочие вопросы, возникавшие в ходе реализации проекта, прорабатывались с муниципалитетами при непосредственном участии министерства информационных технологий и связи Ростовской области. Совместно мы искали решения, и, считаю, на данном этапе у нас все получилось, и есть хорошие перспективы», — сказал Василий Голубев.

На втором этапе подключат еще больше объектов

В 2019 г. компания ТрансТелеКом одержала победу в аукционе на оказание услуг по подключению к интернету 2128 социально значимых объектов Ростовской области, его проводило министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Аналогичные работы ТрансТелеКом выполняет в Краснодарском и Забайкальском краях, а также в Курской области.

«Уже на первом этапе работ мы максимально уделили внимание всей территории Ростовской области. Охвачены практически все муниципальные образования региона. Работы велись в высоком темпе, в эксплуатацию вводились до 70 объектов в день. Большую поддержку в реализации проекта оказывает правительство Ростовской области», — отметил Роман Кравцов.

Генеральный директор ТТК Роман Кравцов (слева) и губернатор Ростовской области Василий Голубев

Первый этап работ в рамках проекта «Информационная инфрастуктура» был завершен в 2019 г., к сети передачи данных подключены 554 объекта, инвестиции компании на данном этапе составили более 100 млн руб. ТрансТелеКом уже приступил к реализации второго этапа работ, в рамках которого запланировано подключение 681 объекта.

Еще один инструмент, с помощью которого ТрансТелеКом повышает доступность быстрого интернета и цифровых сервисов для населения, — партнерская программа для операторов FVNO (виртуальный оператор фиксированной связи). В рамках этой программы ТрансТелеКом предоставляет субъектам малого предпринимательства возможность использовать магистральную инфраструктуру и специальные компетенции ТТК для подключения новых абонентов. В таком сотрудничестве ТрансТелеКом берет на себя наиболее сложные и затратные части операторского бизнеса: биллинг, СОРМ, колл-центр, абонентское обслуживание. За партнером остается подключение новых абонентов. Программа FVNO стартовала в 2019 г. На сегодняшний день ТрансТелеКом работает в рамках программы уже с 20 операторами и подключил таким образом более 6 тыс. абонентов.

Напомним, ТрансТелеКом входит в пятерку ведущих операторов широкополосного доступа в интернет. Основной акционер компании — «РЖД» — владеет 99,99% акций. ТТК является одним из основных поставщиков магистральных услуг связи для операторов и крупнейших корпораций России, а также одним из лидеров среди провайдеров услуг широкополосного доступа в интернет, телевидения и телефонии для конечных пользователей в регионах.

Кроме того, ТрансТелеКом эксплуатирует и обслуживает одну из крупнейших в России волоконно-оптических линий связи протяженностью более 78 тыс. км и с пропускной способностью более 4,2 Тбит/с. Трансконтинентальная магистраль TTK EurasiaHighway имеет соединения с сетями связи практически всех соседних стран, включая Китай, Японию, Монголию, КНДР, Финляндию, страны Балтии и СНГ.