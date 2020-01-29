ТТК повысила доступность быстрого интернета на юге России

«Транстелеком» в 2019 году подключила к интернету 554 социально значимых объекта Ростовской области, а инвестиции в экономику региона в ходе реализации проекта составили более 100 млн рублей. Об исполнении первого этапа работ по подключению социально значимых объектов к сети передачи данных отчитался генеральный директор компании Роман Кравцов на совещании «Об итогах работы министерства информационных технологий и связи Ростовской области за прошедшие 5 лет, итогах реализации национальных проектов за 2019 год, задачах на 2020 год и до 2024 года».

Мероприятие состоялось 29 января 2020 года в Ростове-на-Дону с участием губернатора Ростовской области Василия Голубева, министра информационных технологий и связи Ростовской области Германа Лопаткина и других представителей правительства региона.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поблагодарил компанию «Транстелеком» за конструктивное и результативное сотрудничество. «Все рабочие вопросы, возникавшие в ходе реализации проекта, прорабатывались с муниципалитетами при непосредственном участии Министерства информационных технологий и связи Ростовской области. Совместно мы искали решения, и, считаю, на данном этапе у нас все получилось, и есть хорошие перспективы», - сказал Василий Голубев.

В 2019 году компания «Транстелеком» одержала победу в аукционе, который проводило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, на оказание услуг по подключению к интернету 2128 социально значимых объектов Ростовской области. По результатам аукционов, аналогичные работы «Транстелеком» выполняет в Краснодарском и Забайкальском краях и Курской области.

«Уже на первом этапе работ мы максимально уделили внимание всей территории Ростовской области. Охвачены практически все муниципальные образования региона. Работы велись в высоком темпе, в эксплуатацию вводились до 70 объектов в день. Большую поддержку в реализации проекта оказывает Правительство Ростовской области», - сказал генеральный директор «Транстелекома» Роман Кравцов.

Первый этап работ в рамках проекта «Информационная инфрастуктура» был завершен в 2019 году, к сети передачи данных подключены 554 объекта, инвестиции Компании на данном этапе составили более 100 млн рублей. «Транстелеком» уже приступил к реализации второго этапа работ, в рамках которого запланировано подключение 681 объекта.

Еще один инструмент, с помощью которого «Транстелеком» повышает доступность быстрого интернета и цифровых сервисов для населения, – партнерская программа для операторов FVNO (виртуальный оператор фиксированной связи). В рамках этой программы «Транстелеком» предоставляет субъектам малого предпринимательства возможность использовать магистральную инфраструктуру и специальные компетенции ТТК для подключения новых абонентов. В таком сотрудничестве «Транстелеком» берет на себя наиболее сложные и затратные части операторского бизнеса: биллинг, СОРМ, колл-центр, абонентское обслуживание. За партнером остается подключение новых абонентов. Программа FVNO стартовала в 2019 году. На сегодняшний день «Транстелеком» работает в рамках программы уже с 20 операторами и подключил таким образом более 6000 абонентов.