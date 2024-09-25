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В новоульновских поселках расширили инфраструктуру связи

Дополнительное оборудование увеличило зону покрытия 4G и скорость мобильного интернета для жителей частного сектора Новоульяновска. «МегаФон» провел работы по улучшению сети в сразу в двух пригородных поселках — Зеленом и Меловом. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

После установки новых базовых станций местные пользователи стали потреблять на 48% больше дата‑трафика ежедневно. Тяжелый контент теперь загружается быстрее, даже если к сети одновременно подключается максимальное число абонентов.

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Технические специалисты оператора задействовали на территории жилых массивов сразу несколько диапазонов частот, чтобы обеспечить оптимальные покрытие и емкость. В результате средняя скорость загрузки составляет 30 Мбит/с, а максимальная достигает 90 Мбит/с. Для примера — такой показатель позволяет скачать фильм размером 5 ГБ за 8 минут.

«С 2020 г. мы видим устойчивый тренд к жизни в частном секторе. Соответственно, растет и среднемесячное потребление интернет-трафика у жителей собственных домов. Если четыре года назад абонентам в поселках региона было достаточно в среднем 12 ГБ данных в месяц, то теперь норма превышает 28 ГБ. Учитывая эту тенденцию, мы последовательно развиваем здесь телеком-инфраструктуру», — сказал директор «МегаФона» в Ульяновской области Алексей Степин.

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