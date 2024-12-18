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Сельчанам Цильнинского района Ульяновской области ускорили мобильный интернет

Жители старинного села Покровское теперь могут пользоваться цифровыми сервисами на скорости до 50 Мбит/с. «МегаФон» запустил телеком‑оборудование в еще одном малом населенном пункте региона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Село Покровское отделяют от районного центра Цильна 5 километров, а от областной столицы — 37. Ранее до поселения, где проживает около 500 человек, долетал слабый сигнал связи. Сейчас же местные жители без задержек и зависаний смотрят фильмы онлайн, созваниваются с близкими по видеосвязи, ведут трансляции в соцсетях.

Технические специалисты оператора установили здесь телеком‑оборудование, работающее в среднем диапазоне частот. Такое решение обеспечивает уверенное покрытие и достаточную емкость для обслуживания абонентов.

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Безопасность

«Почти четверть населения региона живет в деревнях и селах. Наши инвестиции в развитие телеком‑инфраструктуры помогают сельчанам быстрее решать рабочие и бытовые задачи и проводить свободное время с большим комфортом. Часто мобильный интернет является для них основным способом связи с внешним миром и получения современных услуг», — отметил директор «МегаФона» в Ульяновской области Алексей Степин.

С начала 2024 г. инженеры «МегаФона» модернизировали более 150 объектов связи в регионе, а также ввели в эксплуатацию новые базовые станции в малых населенных пунктах Инзенского, Кузоватовского, Цильнинского и Чердаклинского районов. Результаты проведенных мероприятий напрямую отразились на объемах дата‑трафика: за год активность пользователей в области выросла на 17%. При этом на сельскую местность приходится 34% от общего объема интернет-данных. Одному абоненту из малого населенного пункта необходимо в среднем 28 ГБ в месяц.

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