Правительство Ульяновской области и «Р7-Офис» заключили соглашение о сотрудничестве

Правительство Ульяновской области и «Р7-Офис» заключили соглашение о сотрудничестве. В соответствии с ним разработчик «Р7-Офис» и правительство Ульяновской области будут обмениваться знаниями и опытом по внедрению российского офисного программного обеспечения. Также стороны договорились о реализации образовательных проектов и организации совместных мероприятий, направленных на популяризацию отечественного офисного ПО.

Цифровые продукты разработчика являются неоднократными победителями отраслевых премий и уже используются в образовательных учреждениях на территории всей европейской части России. «Р7-Офис» — это российская офисная среда с расширенными функциональными возможностями совместной работы и коммуникации для бизнеса и индивидуальных пользователей. В её состав входят редакторы текстов, таблиц, презентаций и схем, а также почта, мессенджер, облачное хранилище и возможность организации видеоконференцсвязи.

«Соглашение с разработчиком «Р7-Офис» имеет стратегическое значение для развития цифровой инфраструктуры Ульяновской области. Внедрение отечественного софта способствует укреплению национальной экономики и повышению конкурентоспособности российской ИТ-отрасли. Также данное соглашение позволит обеспечить надежную защиту и безопасность данных исполнительных органов региона и подведомственных им учреждений. Данное направление деятельности способствует достижению целей нацпроекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом Владимиром Путиным», – отметил министр Ульяновской области Олег Ягфаров.