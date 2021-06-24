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Ульяновская область перешла на взаимодействие по СМЭВ 3 в части приема заявлений из АИС «МФЦ ДЕЛО» в СЭД «ДЕЛО» в рамках оказания госуслуг

Ульяновская область успешно перешла на взаимодействие с помощью технологии СМЭВ 3 между АИС «МФЦ ДЕЛО» и СЭД «ДЕЛО» в части приема заявлений из АИС в СЭД. Ранее взаимодействие осуществлялось через сервис СМЭВ 2.

Переход к технологии СМЭВ 3 вместо прежнего СМЭВ 2 в рамках оказания государственных услуг осуществлен во исполнение рекомендаций Постановления Правительства России от 28 марта 2017 г. № 345.

В соответствии с этим документом межведомственное электронное взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти допускается исключительно с использованием единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия, то есть посредством СМЭВ 3. С 1 июля 2021 г. планируется проведение работ по отключению продуктивных сервисов в СМЭВ 2, в связи с чем его использование станет невозможным.

Переход на СМЭВ 3 позволил качественно улучшить процесс обмена заявлениями и результатами к ним, а именно:

увеличился объем передаваемых в СЭД «ДЕЛО» вложений;

расширена статусная модель обмена;

улучшен прием дополнительных вложений в рамках оказания услуг. Теперь пользователи СЭД «ДЕЛО» уведомлены о доставке из АИС «МФЦ ДЕЛО» дополнительного комплекта документов по ранее поданному заявлению.

Эльяс Касми

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