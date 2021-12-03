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AlterOS теперь установлен на рабочих местах ФБУ Ульяновской лаборатории судебной экспертизы Минюста России

Группа компаний АЛМИ поставила в ФБУ «Ульяновская лаборатория судебной экспертизы Минюста России» операционную систему AlterOS. Об этом CNews сообщили представители компании «АЛМИ партнер».

Теперь такие важные задачи, как оформление результатов судебных экспертиз по заданиям судов, органов прокуратуры, внутренних дел, таможенных и налоговых органов, а также проведение экспертных исследований и работа с документами в Ульяновской ЛСЭ будут осуществляться на базе полностью отечественной операционной системы.

Ульяновская ЛСЭ является федеральным бюджетным учреждением, основной целью которого является защита прав и свобод граждан и интересов государства посредством проведения объективных научно обоснованных судебных экспертиз и экспертных исследований. Переход на ПО от ГК АЛМИ позволит учреждению максимально комфортно отказаться от зарубежных аналогов в рамках стратегии импортозамещения и перехода на преимущественное использование отечественного ПО.

AlterOS – отечественная операционная система на ядре Linux. Она поставляется в редакциях: AlterOS Desktop, AlterOS Desktop Lite, AlterOS Server. Все версии имеют максимальный уровень интеграции и совместимости с большинством программных продуктов и периферийных устройств, используемых в ИТ-инфраструктуре организаций. AlterOS сертифицирована ФСТЭК и внесена в Единый реестр отечественного ПО за №3801 (Приказ Минкомсвязи России от 15.08.2017 №421).

Группа компаний АЛМИ имеет более чем 20-летний опыт работы на ИТ-рынке. Благодаря ему разработчики создают полностью отечественное ПО, отличающееся простотой использования, легкостью администрирования и высокой производительностью. Среди основных компетенций ГК АЛМИ: разработка ПО, системная интеграция, внедрение и сопровождение перехода органов государственной власти и госкорпораций на импортозамещающее ПО, цифровая трансформация и сквозные цифровые технологии. Созданные ГК АЛМИ программные продукты позволяют государственным учреждениям эффективнее выполнять возложенные на них задачи, а предприятиям усиливать свою конкурентоспособность.

«AlterOS уже несколько лет успешно применяется различными государственными учреждениями и полностью соответствует всем требованиям, предъявляемым к цифровым инструментам организаций. Мы уверены, что наша операционная система поможет Ульяновской лаборатории судебной экспертизы максимально качественно координировать работу своих ЭВМ и решать все необходимые информационные задачи в ходе своей деятельности. И наша цель не только в том, чтобы поставить отечественный продукт в рамках политики импортозамещения, но и убедиться, что ИТ-инфраструктура учреждения реально обеспечена надежным и качественным ПО, с помощью которого она сможет оптимизировать весь процесс решения и выполнения всех важных задач, которые возложены на него», – сказал Станислав Орлов, технический директор ГК АЛМИ.

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