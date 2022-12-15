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В Ульяновской области «Мегафон» подготовил телеком-объекты к сезону снегопадов и холодов

Сеть в регионе уже прошла испытание в период ледяных дождей в первые дни зимы. Абоненты оставались на связи и пользовались мобильным интернетом благодаря плановым инфраструктурным работам «Мегафона». Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

«Погода на территории Поволжья сейчас сложная. В области снегопады, а в соседних регионах — резкие перепады температур, гололед, сильный ветер. Специалисты следят за ситуацией и готовы реагировать по специальным стандартам компании. В целом наши коммуникации к холодному времени готовы: мы регулярно проводим проверку электропитания, замену аккумуляторов и обновление программного обеспечения», — сказал директор «Мегафона» в Ульяновской области Виктор Югай.

В преддверии непростых погодных условий инженеры «Мегафона» завершили строительство новых базовых станций в поселках Плодовый, Оськино, Новосельденский, Просковьино, Троицкий Сунгур и Новые Алгаши. Усиление сети в Новосельденском и Просковьино также дало более высокие скорости интернета в соседних Крутеце, Вязовом и на трассе М5 «МоскваЧелябинск» вблизи этих населенных пунктов. Работы в Новых Алгашах принесли быструю связь в Средние Алгаши и разгрузили базовую станцию в Алгашах, что тоже позволяет жителям за секунды загружать сайты на смартфоне.

Дополнительно на 14 площадках в области связисты заменили аккумуляторные батареи. Эта мера повышает уровень надежности и отказоустойчивости инфраструктуры при большом минусе, когда может вырасти число аварий на линиях электропередач.

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Цифровизация

Напомним, что прошлой зимой в Ульяновской области наблюдались рекордные снегопады, снежные накаты и гололедица на дорогах, снижение температуры воздуха до минус 15 градусов. Управление МЧС объявляло «оранжевый» уровень опасности. В это время сотрудники «Мегафона» также в полной мере обеспечили бесперебойную работу сети.

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