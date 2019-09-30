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«Проммаш тест» завершил испытания сухих трансформаторов АВВ

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АBB объявила о том, что сухие трансформаторы RESIBLOC успешно прошли сравнительные механические испытания в лаборатории «Автотракторные средства» независимого испытательного центра «Проммаш тест».

Обмотка трансформатора, изготовленная по технологии RESIBLOC, испытывалась в одинаковых условиях с обмоткой трансформатора изготовленной по технологии вакуумного литья. Прочность и безопасность устройств проверялась путем одновременного осевого сжатия и радиального растяжения при температуре 84°C — таким образом моделировалось механическое воздействие на изоляцию, схожее с механическими воздействиями, возникающими в обмотках при коротких замыканиях.

По итогам тестирования обмотки трансформаторов RESIBLOC признаны более надежными с точки зрения электрической безопасности. Ни внутренняя, ни внешняя часть ее изоляции, в отличие от обмотки, изготовленной по технологии вакуумного литья, не были повреждены, что исключает возможность образования токоведущих «каналов» внутри изоляционного материала и возникновения межвитковых коротких замыканий. Прочность изоляционного материала гарантирует как безопасность обслуживающего персонала, так и надежную и долговечную работу трансформатора.

Компания ABB — крупнейший мировой производитель трансформаторов, бесспорным лидером среди которых стали трансформаторы марки RESIBLOC, незаменимые в случае особых требований к характеристикам сухих трансформаторов.

Технология трансформаторов RESIBLOC качественно отличается от аналогов. Во-первых, ее выделяют уникальная механическая прочность и повышенная стойкость к воздействию токов короткого замыкания, которые достигаются благодаря 80% стекловолокна в составе изоляции обмоток. Во-вторых, многослойная обмотка в едином блоке гарантирует линейное распределение импульсных напряжений и исключает смещение и появление трещин. В-третьих, более высокий уровень огнестойкости и улучшенные показатели при динамической нагрузке. Также трансформаторы RESIBLOC можно использовать в экстремальных климатических условиях (до -60 °C), кроме того они совместимы при работе с вакуумными выключателями.

С недавнего времени трансформаторы RESIBLOC локализованы в России, это позволяет предлагать их российским заказчикам по доступной цене — в сравнении с аналогичными трансформаторами хорошего качества из–за рубежа. RESIBLOC, произведенные на заводе ABB в г. Хотьково (Московской области), доставляются заказчикам гораздо быстрее. Клиентам также доступно сервисное обслуживание трансформаторов.

Предприятие ABB в Хотьково выпускает трансформаторы с самыми распространенными и наиболее востребованными на объектах энергетики техническими параметрами. Продуктовый ряд состоит из трансформаторов с номинальным напряжением: 6, 10, 20 кВ и мощностью от 250 до 5000 кВА.

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