Робот ABB автоматизирует работу российского хладокомбината

ABB, эксперт в области промышленной автоматизации, при поддержке интегратора «Фруктонад Групп» оснастила роботизированной ячейкой «Хладокомбинат Западный» в Волгограде – российский производитель замороженных продуктов питания.

Более 20 лет предприятие выращивает, перерабатывает и замораживает овощи, грибы, фрукты, смеси и готовые блюда.

Для новой производственной линии заказчик самостоятельно разработал и внедрил специальный беспроводной шаттл для транспортировки замороженной пиццы с места паллетирования в холодильник. Процесс паллетирования и загрузки шаттла тяжелыми паллетами требовал надежного роботизированного решения – именно такое и было предложено интегратором на базе робота IRB 460 от ABB.

IRB 460 – промышленный робот ABB грузоподъемностью до 110 кг – это самый быстрый робот-паллеттайзер в своем классе, утверждают в ABB. Высокая скорость работы позволяет ему значительно сократить время производственного цикла на своей операции, а значит повысить производительность всего хладокомбината. Радиус действия 2,4 м при небольшой площади робота позволяют IRB 460 даже при установке на существующие линии работать максимально эффективно. Для программирования робота ABB было использовано ПО ABB Robotstudio.

Благодаря установке робота на производственной линии заказчика ни один человек не участвует в опасных и тяжелых операциях от упаковки замороженного продукта до его перемещения на склад.

Александр Новоселов, руководитель бизнес-подразделения «Робототехника» компании ABB, сказал: «Наша задача, как производителя роботизированных технологий, создавать современные решения для модернизации российских предприятий. Проект для "Хладокомбината Западный" отражает это стремление: робот-паллетайзер ABB позволил заказчику сделать шаг к эффективному и бесперебойному производству, обеспечивающему выход предприятия на новый технологический и операционный уровень».

Сергей Шевелев, генеральный директор компании «Фруктонад Групп», сказал: «Наш заказчик – это компания, ориентированная на использование самых современных технологий, доступных пищевой промышленности. И мы его в этом полностью поддержали, ведь использование роботизированных решений в работе предприятия – это не только повышение производительности, но и более высокий уровень качества продукции, что в первую очередь отмечает потребитель».