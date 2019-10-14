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ABB представила концеп мобильного лабораторного робота для «Больницы будущего»

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АВВ открыла в Хьюстоне свой первый международный центр исследований в области здравоохранения в кампусе Техасского медицинского центра и продемонстрировала ряд экспериментальных технологий, в том числе мобильного робота YuMi, который будет помогать сотрудникам лабораторий и выполнять в больницах лабораторные и логистические работы.

Двурукий робот YuMi сможет передвигаться автономно, лавируя между коллегами-людьми, и научится находить разные маршруты из одного места в другое. Робот предназначен для выполнения разнообразных повторяющихся длительных операций, например, подготовки лекарств, загрузки и разгрузки центрифуг, дозирования по каплям, обработки жидкостей, сбора и сортировки пробирок и для многого другого.

Помимо этого, мобильный робот YuMi будет задействован в логистике больниц. Так, YuMi сможет выдавать лекарства, доставлять их в нужное место, подвозить медикаменты сотрудникам больницы или постельное белье в палаты.

В Институте инноваций TMC специалисты ABB будут создавать роботов, способных заменить человека в повторяющихся стандартных процессах, требующих точности и внимания. Благодаря этому высококвалифицированные сотрудники смогут посвятить свое время и знания более сложным операциям, что, в конечном счете, позволит лечить больше пациентов. Проведенный ABB анализ показывает, что средства автоматизации могут ускорить выполнение повторяющихся задач на 50 % по сравнению с ручным трудом. Кроме того, роботы могут работать круглые сутки, что тоже является важным преимуществом.

«Сектор здравоохранения активно меняется вслед за прорывными изобретениями в диагностике и лечении заболеваний. Одновременно с этим отрасли приходится решать целый комплекс актуальных проблем, связанных со старением населения, ростом затрат и дефицитом медперсонала во всем мире. Наш новый медицинский исследовательский центр на базе TMC будет участвовать в решении этих насущных вопросов совместно с лучшими исследователями, учеными и врачами, — сказал Сами Атия (Sami Atiya), президент бизнес-подразделения «Робототехника и дискретная автоматизация» ABB. — Наш успешный опыт в проектировании промышленных и коллаборативных роботов создает прочный фундамент для адаптации технологий гибкой автоматизации к нуждам здравоохранения. Мы будем разрабатывать передовые робототехнические системы в сотрудничестве с нашими партнерами по TMC. Наша цель — уменьшить объем ручного труда, выполняемого сегодня медицинским персоналом, повысить точность лабораторных работ, улучшить качество обслуживания и безопасность пациентов».

Медицинский исследовательский центр АВВ также работает над созданием роботов YuMi, которые будут загружать и разгружать центрифуги и обрабатывать пробирки. Еще один проект — робот IRB 1200, который будет осуществлять дозирование жидкостей по каплям. Роботизированные системы облегчают выполнение таких процедур, рутинных для любой медицинской лаборатории, так как способны работать гибко и непрерывно, обеспечивая при этом стабильно высокую производительность. Это, в свою очередь, позволит увеличить пропускную способность лабораторий, повысить качество и минимизировать затраты.

TMC — крупнейший медицинский городок в мире, где размещаются центры совместных исследований и разработок международного уровня, в том числе лаборатории ряда ведущих мировых компаний и клиник. Новый медицинский центр ABB займет в TMC территорию площадью 500 м2. Это современное научно-исследовательское учреждение станет мощной платформой, которая объединит стартапы, ученых и ведущие технологические компании в совместной работе над прототипами революционных медицинских технологий.

«Институт инноваций TMC, сам Техасский медицинский центр и вся сеть связанных с ним организаций поздравляют компанию ABB с открытием собственной исследовательской площадки по проектированию робототехнических систем для здравоохранения, — сказал Билл Маккеон (Bill McKeon), президент и генеральный директор Техасского медицинского центра. — Основная цель TMC, как крупнейшего медицинского городка в мире, состоит в том, чтобы ускорить исследования и одновременно снизить их стоимость, чтобы быстрее создавать более экономичные решения для пациентов, которые остро нуждаются в лечении. На нашей территории АВВ создает первый в своем роде научно-исследовательский центр по разработке медицинских роботов. Этот центр откроет новые горизонты в области здравоохранения и сделает TMC связующим звеном нового синергетического партнерства, которое определит будущее врачей, исследователей и пациентов».

Роботизированная автоматизация в секторе здравоохранения открывает огромные возможности для будущего роста. Согласно исследованиям АВВ, потребность мирового рынка в медицинских нехирургических роботах достигнет почти 60 000 единиц к 2025 году, что в четыре раза больше по сравнению с 2018 годом.

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