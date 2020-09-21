ABB расширяет семейство малых роботов быстрым и мощным IRB 1300, предназначенным для работы в ограниченном пространстве

Компания ABB расширяет семейство малых шестиосевых промышленных роботов и представляет быструю и компактную модель IRB 1300, способную быстро поднимать тяжелые предметы или грузы сложной и неправильной формы.

Основанный на модели ABB IRB 1600, работающей с полезной нагрузкой до 10 кг, IRB 1300 позволяет сократить время цикла на 27%. Он почти на 60% легче и на 83% компактнее, чем IRB 1600. IRB 1300 разработан для использования в небольших помещениях. Занимаемая и площадь (пятно контакта – footprint) – 220x220 мм. Это позволяет размещать больше роботов в ограниченном пространстве.

Благодаря увеличенным полезной нагрузке и радиусу действия, предназначенный для погрузочно-разгрузочных работ, обслуживания оборудования, полировки, сборки и тестирования, он нацелен на применение в области производства электроники, пищевой промышленности, фармацевтике, упаковке и логистике.

IRB 1300

IRB 1300 доступен в трех основных версиях – 11 кг / 0,9 м, 10 кг / 1,15 м и 7 кг / 1,4 м. Полезная нагрузка 11 кг для версии с вылетом 0,9 м выше, чем у любого другого робота в этом классе.

IRB 1300, управляемый контроллером OmniCore от ABB, обеспечивает улучшенное управление движением и лучшую в своем классе точность траектории, что позволяет ему справляться в широком спектре применений, таких как полировка и обслуживание оборудования.

Чтобы максимизировать универсальность IRB 1300, контроллер OmniCore может быть оснащен рядом дополнительного оборудования, включая различные полевые шины, решения в области технического зрения и управление усилием. OmniCore также обладает простым пользовательским интерфейсом на интуитивно понятном FlexPendant, оснащенном большим мультисенсорным дисплеем, который поддерживает стандартные жесты – сжатие, смахивание и касание, что позволяет пользователям быстро освоить программирование и управление своим роботом.

IRB 1300 имеет 20 портов ввода/вывода, что на 50% больше, чем IRB 1600. Это позволяет использовать IRB 1300 с более сложными захватами или исполнительными механизмами и повышать производительность за счет одновременной обработки большего количества деталей.

В стандартной комплектации IRB 1300 поставляется со степенью защиты IP40. Доступны также версии с защитой класса IP67, предотвращающей проникновение твердых частиц и воды и Foundry Plus2, защищающей от чрезвычайно суровых условий в литейных цехах и других металлообрабатывающих предприятиях. IRB 1300 также может поставляться в соответствии со стандартом защиты чистых помещений IPA.