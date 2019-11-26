АВВ представила привод ACS480

АВВ представила привод ACS480 для механизмов общего назначения из семейства универсальных приводов для обеспечения энергоэффективности и высокой производительности процесса в различных отраслях легкой промышленности, таких как пищевая промышленность, водоснабжение и водоотведение, системы перемещения и другие. Новая серия идеально подойдет для управления насосами, вентиляторами, конвейерами, компрессорами и для многих других применений. Приводы ACS480 спроектированы с целью помочь оптимизировать технологический процесс наиболее эффективным и легким способом. В компактном размере пользователь получает полный функционал, необходимый для базовых применений, с интуитивным и простым управлением.

Привод ACS480 общего назначения имеет все необходимые основные функций по умолчанию. ACS480 будет оптимальным решением для нагрузок с переменным моментом за счет встроенных функций и преконфигурируемых параметров, таких как ПИД управление, макросы и таймеры. Встроенный ЭМС фильтр категории С2 удовлетворяет последним требованиям европейских и международных стандартов, что позволяет использовать привод в промышленных и коммерческих условиях без установки дополнительных внешних фильтров. Для обеспечения безопасности персонала и оборудования в привод по умолчанию включена функция безопасного отключения момента STO (SIL 3/PLe). В дополнении к этому, привод имеет возможность подключения к различным промышленным протоколам, а также доступно подключение по Bluetooth, что позволяет сделать настройку параметров и мониторинг еще проще с использованием мобильных устройств.

Простота лежит в основе новой серии ACS480, привод обеспечивает всестороннее, но простое управление в различных применениях. Встроенный функционал и преконфигурируемые макросы не только сохраняют время пользователя, обеспечивая мгновенную готовность устройства к работе, но и значительно упрощают процесс подбора оборудования. Более того, функциональная и интуитивно понятная панель управления облегчает процесс настройки параметров и ввода в эксплуатацию, а также позволяет осуществлять быстрый мониторинг.

Уменьшение энергопотребления – главная задача ACS480. Встроенный оптимизатор энергопотребления даёт прямой доступ к информации по затраченной электроэнергии, помогает пользователю отслеживать данные и уменьшает количество потребляемой электроэнергии, чем обеспечивает значительную экономию средств предприятию. Для ещё большой производительности и энергоэффективности новая серия приводов поддерживает работу с высокоэнергоэффективными двигателями.

Поддерживая философию совместимости и универсальности, ACS480 имеет тот же интерфейс, то же программное обеспечение и те же аксессуары, что и другие современные серии приводов компании АВВ. Это максимально упрощает подбор оборудования, монтаж, настройку и эксплуатацию. А там, где нужен больший функционал или более высокие мощности ACS480 позволяет с лёгкостью перейти на следующую серию приводов для механизмов общего назначения ACS580.