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ABB представила роботизированную ячейку для контроля качества

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

ABB представила роботизированную ячейку для трехмерного контроля качества (3DQI), которая способна обнаружить дефекты тоньше человеческого волоса, незаметные невооруженным глазом. Ячейка значительно ускоряет производство, проводя быстрое и точное тестирование и делая метрологию проще и быстрее. Ячейка трехмерного контроля качества устраняет необходимость в длительном ручном тестировании, существенно снижая вероятность ошибки. Помимо повышения производительности, роботизированная ячейка снижает затраты, сводя к минимуму риск дефектов, которые могут привести к отзыву конечного продукта.

Ключевые преимущества ячейки 3DQI – комбинированная скорость, точность до 100 микрометров и гибкость за счет модульной конструкции, благодаря которой клиенты могут создавать решения в точном соответствии с их задачами.

Ячейка 3DQI предназначена для автономных испытательных станций, а ее модульность позволяет настраивать или расширять станцию в зависимости от потребностей бизнеса. Используя один трехмерный оптический датчик белого света для сканирования миллионов 3D-точек за кадр, можно создать подробную цифровую модель тестируемой детали и сравнить ее с исходным чертежом САПР. Это происходит в 10 раз быстрее, чем в случае применения традиционных координатно-измерительных машин.

Датчик может быть использован с любым роботом грузоподъемностью более 20 кг, и совместим с рядом роботов и поворотных столов, поэтому ограничений по размерам проверяемых деталей не существует.

Контрольный модуль 3DQI – новейшая разработка ABB, дополняющая FlexArc® и FlexLoader в растущем портфеле интеллектуальных гибких решений компании.

«Способность точно измерять и контролировать качество крайне необходимо для соответствия продуктов стандартам и удовлетворения ожиданий заказчиков, — сказала Таня Вайнио, управляющий директор бизнес-направления «Автомобилестроение» в ABB Robotics. — Традиционные методы тестирования медленные и фиксируют потенциальные ошибки качества зачастую слишком поздно. Наша ячейка 3DQI автоматизирует этот процесс, намного превосходя возможности традиционного контроля по скорости, точности и стабильности результатов. Мы разработали и опробовали нашу технологию 3DQI в автомобильных приложениях, включая поставщика автомобильной техники Benteler, и было доказано, что решение 3DQI улучшает качество продукции, производительность и безопасность, высвобождая при этом квалифицированную рабочую силу для выполнения других задач».

Решение также обеспечивает комплексный анализ данных, обрабатываемых в режиме реального времени. Отчеты в цифровой форме позволяют отслеживать данные, что требуется в некоторых отраслях, а также позволяют заказчикам адаптировать свои процессы, чтобы предотвратить сбои и повысить качество и производительность. Все оборудование включено в программный пакет RobotStudio Sidio Planner Power Pack от ABB для простого и интуитивно понятного программирования, что позволяет пользователям быстро освоить 3DQI.

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