АВВ поставила инновационное оборудование в российский ЦОД «3data»

Российская сеть дата-центров «3data» получила первую партию оборудования ABB для строительства уникального центра обработки данных (ЦОД) в России.

В 2019 г. компании АВВ и «3data» приняли совместное решение о строительстве инновационного ЦОД на оборудовании АВВ: здесь собраны новейшие решения в области электрооборудования для дата-центров, которые будут актуальными долгие годы.

В подготовке проекта приняли участие компания АВВ, проектный институт «Нова Стар», «Три А Энерго» и «Абитех».

Проект включает в себя два этапа, в настоящее время завершен этап строительства. Компания ABB предоставила инновационные решения в распределении электропитания центра обработки данных. На объекте впервые в России установлены передовые модульные источники бесперебойного питания (ИБП) DPA250S4, использовано решение для вторичного распределения - Remote Power Panel на SMISSLINE с системой мониторинга CMS700 и М4М, поставлены АВР TruONE и шкафы автоматизации серии System pro E power.

Завершение второго этапа проекта намечено на октябрь 2020 г.