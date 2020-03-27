«Росэлектроника» создала систему оповещения об опасности для ремонтных бригад на железной дороге

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» создал систему оповещения для повышения безопасности регламентных работ на железнодорожных путях. Система заблаговременно предупреждает ремонтные бригады о приближении поезда. Опытный образец устройства уже прошел испытания на одной из станций Приволжской железной дороги.

Разработка состоит из электронных блоков, которые устанавливаются на локомотивах и дефектоскопических тележках ремонтных бригад и при сближении объектов оповещают машиниста поезда, а также сотрудников, работающих на путях.

«Система позволит повысить безопасность в ходе проведения железнодорожных регламентных работ. Потребность в такой аппаратуре только на Приволжской железной дороге составляет от 3 до 5 тыс. комплектов. На данный момент создан опытный образец системы, испытания успешно прошли на станции "Волгоград-2". Отечественных аналогов у нее нет. В изделии применяются исключительно российские электронные компоненты», ⎼ сказал исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко.

В составе «Ростеха» разработку систем оповещения осуществляет дочернее предприятие холдинга «Росэлектроника» – завод «Метеор» – совместно с Волгоградским государственным техническим университетом.