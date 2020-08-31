Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

«Мультикарта» подключила процессинг карт «Мир» для международного провайдера электронной коммерции Connectum

Интернет E-commerce Интеграция

Зарубежные интернет-магазины, подключенные к международному провайдеру электронной коммерции Connectum, теперь могут принимать карты «Мир» при оплате на их сайтах онлайн в четырех валютах – рублях, фунтах стерлингов, долларах и евро. Расчетным банком для нерезидентов–участников ПС «Мир» выступил банк ВТБ.

«Компания Connectum рада сообщить о старте сотрудничества с новым партнером – процессинговой компанией «Мультикарта», которая предоставляет широкий спектр услуг, в том числе процессинг банковских карт различных международных платежных систем, включая «Мир» и UPI. Нам всегда важно иметь надежных партнеров, чтобы предлагать клиентам максимально качественный сервис. Со стартом сотрудничества с «МультиКартой» наши клиенты получили возможность принимать платежи по картам «Мир» и в скором времени смогут делать это и по картам UPI. Совместная работа с новым партнером будет способствовать нашему дальнейшему развитию, постановке и достижению новых целей» – сказал Эдгарс Ласманис, основатель и генеральный директор Connectum.

«Мы совместно с платежной системой «Мир» и банком ВТБ реализовали проект, который способствует распространению российского эквайринга на международной арене. Теперь список международных интернет-магазинов, где россияне смогут оплатить свои покупки картами «Мир», расширился - и это новый, важный шаг в развитии электронной коммерции», – отметил генеральный директор компании «Мультикарта» Кирилл Свириденко.

Дмитрий Бувин, коммерческий директор платежной системы «Мир», сказал: «Расширение международного приема карт «Мир» – один из ключевых приоритетов для нас как платежной системы. Мы работаем в этом направлении как с национальными платежными системами других стран, так и с другими участниками рынка платежных услуг. Сотрудничество с Connectum и «Мультикартой» позволяет нам увеличить число популярных у россиян зарубежных интернет-магазинов, которые принимают карты «Мир».

Ранее «Мультикарта» реализовала подобные проекты с российскими платежными провайдерами электронных платежей (более 40 подключений c iPSP), такими как Assist, Uniteller, Payture, GateLine, PayU, Paymo, Netpay, «MOBI.Деньги», «Деньги.Мэйл.ру» и др. В рамках этих проектов было подключено более 6 тыс. терминалов электронной коммерции в России для работы с платежными системами Visa, Mastercard, «Мир».

Connectum стал первым международным платежным провайдером, с которым удалось реализовать подобный проект. В ближайшее время планируется его подключение к еще одной платежной системе – Union Pay.

Другие материалы рубрики

Российско-американская платежная система осталась без $67 млн инвестиций

Россиянам светит дополнительный барьер при покупках в зарубежных интернет-магазинах

Курс биткоина резко рванул вверх

Разработчик суперуспешной игры Fortnite пошел войной на Apple и Google. Apple и Google моментально удалили игру из магазинов

В России заработала платежная система Facebook Pay

Таинственная хакерская группировка захватила четверть узлов Tor

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Учимся дистанционно: полезная техника для удаленного обучения

Печать без лишних расходов: обзор МФУ HP Neverstop Laser MFP 1200w

Что делать со старой техникой: 5 вариантов

Лучшие стиральные машины с сушкой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Представлена самая большая 3D-карта Вселенной

ИИ захватывает временные данные вместо света: новая веха 3D-изображений

Стал известен точный возраст Луны: она оказалась младше, чем думали

Миниатюрный оптический зонд сможет сканировать тело через сосуды
Показать еще
Российский бизнес приспособил песочницы под нужды ИБ Российский бизнес приспособил песочницы под нужды ИБ ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака Онлайн-конференция Онлайн-конференция "Предвидеть непредвиденное"