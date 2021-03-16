ВТБ начал выпуск цифровых карт «Мир»

ВТБ запустил сервис заказа цифровых и пластиковых карт национальной платежной системы «Мир» в «ВТБ Онлайн». Открыть счет и выпустить карту «Мир» дистанционно могут все пользователи банка.

Заказать цифровую или пластиковую карту «Мир» с умным подборщиком счета можно в ВТБ Онлайн буквально в несколько кликов, без посещения офиса банка. Клиентам ВТБ, которые планируют оформить карту «Мир», достаточно пройти в раздел «Услуги» - «Счета и карты», выбрать цифровую или пластиковую карту и далее следовать инструкциям. Сразу после выпуска цифровой карты «Мир» ее реквизиты можно предоставить для зачисления социальных выплат из бюджета, а также подключить карту к приложениям Mir Pay (для владельцев устройств на базе Android) или Samsung Pay для повседневных расчетов с помощью смартфона. Также пользователям цифровой карты «Мир» доступны все преимущества флагманского продукта банка – «Мультикарты».

«Цифровая карта за последний год стала для клиентов ВТБ таким же привычным инструментом расчета, как обычная пластиковая. На сегодняшний день банк выпустил почти 450 тыс. цифровых карт, а к 2023 году мы планируем нарастить их долю до 40% от общего объема эмиссии. Заказ цифровой карты «Мир» в ВТБ Онлайн особенно актуален для тех, кому для зачисления бюджетных средств нужен счет без карт международных платежных систем – банк сразу подберет клиенту подходящий счет или предложит открыть новый. А если вы привыкли пользоваться стандартной пластиковой картой, то также можете заказать ее в ВТБ Онлайн в несколько кликов», - комментирует Ксения Андреева, начальник управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ.

«Платежная система «Мир» вместе с банками-партнерами стремится предложить россиянам технологичную, удобную и выгодную платежную карту. Держатели «Мира» от ВТБ могут получать за привычные покупки двойную выгоду - ведь возможности «Мультикарты» суммируются с преимуществами Программы лояльности платежной системы. Уверен, что клиенты банка оценят удобство и скорость нового способа оформления карты «Мир», с которой им будут доступны те же платежные возможности, что и с привычной пластиковой», - отметил Дмитрий Бувин, коммерческий директор платежной системы «Мир».

Эмиссию цифровых банковских карт в мобильном приложении «ВТБ-Онлайн» банк запустил 25 декабря 2019 года. Тогда у клиентов банка появилась возможность выпустить цифровую дебетовую карту международной платежной системы Visa. В августе 2020 года ВТБ начал выпускать цифровые дебетовые карты Mastercard, а с 3 декабря – предодобренные цифровые кредитные карты.