Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

ПСБ запустил сервис электронных чаевых

ИТ в банках

ПСБ и платежная система «Мир» запустили сервис безналичного перевода чаевых на личные банковские карты сотрудников кафе и ресторанов. Новый сервис будет доступен владельцам заведений, находящимся на эквайринговом обслуживании банка. В проекте на начальном этапе участвуют производитель POS-терминалов Ingenico и четыре московских ресторана Ginza Project.

При оплате счета гость кафе или ресторана может самостоятельно ввести на POS-терминале размер чаевых, которые бы он хотел оставить за обслуживание, в пределах 20% стоимости заказа, и оплатить общую сумму как обычную операцию по банковской карте. Сервис не требует от владельца ресторана установки дополнительного оборудования, а клиент может оплатить счет и перевести деньги официанту за одну транзакцию привычным для него способом – картой или смартфоном.

Общий размер полученных чаевых в конце дня перечисляется на личную карту официанта, номер которой был предварительно привязан к POS-терминалу торгово-сервисного предприятия. Сейчас ПСБ зачисляет общую сумму полученных чаевых один раз в конце дня за вычетом комиссии в размере 5% по банковским картам международных платежных систем.

При получении чаевых на карты «Мир» для сотрудников ресторана предоставляются особые условия: перевод денег выполняется без взимания комиссии, а зачисление чаевых происходит четыре раза в день. Начиная с декабря 2020 г., держатели карт «Мир» смогут получать вознаграждение сразу после перевода чаевых гостем.

«По нашим оценкам доля операций по картам в ресторанах и кафе достигает 80%, при этом многие посетители часто не имеют при себе наличных, чтобы поблагодарить персонал заведения за хорошее обслуживание. Предложенный рынку сервис электронных чаевых призван повысить качество и удобство обслуживания гостей заведений, а также предоставляет им более широкие возможности поблагодарить сотрудников кафе и ресторанов за их труд. Мы планируем развивать наш проект и привлекать в него все большее количество компаний сферы торговли и услуг, в том числе из индустрии красоты и гостиничного бизнеса, где сервис безналичных чаевых также будет востребован», – сказал Никита Хомутов, заместитель директора департамента электронного бизнеса ПСБ.

«Чаевые – одна из тех сфер, где наличные до сих пор остаются самой распространенной формой расчета, даже когда основной счет оплачивается картой. По нашим данным, чаевые наличными оставляют 97% россиян. Разумеется, в современном мире для многих – это очень неудобно, поскольку привычка носить с собой бумажные деньги постепенно отмирает. Мы рады, что смогли предложить рынку технологическое решение, которое позволит сделать процесс оплаты чаевых удобным и для клиента, и для сотрудника ресторана, и для самого ресторана или кафе. В будущем мы планируем утвердить эту технологию в качестве единого стандарта на уровне платежной системы», – отметил генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев.

Другие материалы рубрики

Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку

Что вы должны знать про BPM

Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020

Технология SSD NVMe: история, сравнение, преимущества и недостатки. Подробный обзор Market.CNews

Центробанк России впервые стандартизировал открытые банковские API

CNews - самое цитируемое СМИ об ИТ и телекоме в России. Рейтинг

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона vivo V20: первый гаджет 2020 года на Android 11

Лучшие планшеты 2020 года: выбор ZOOM

Техноблог

Карты памяти – какие бывают и в чем отличия

Лучшие фитнес-браслеты 2020 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Графитовые пленки охлаждают гаджеты, не занимая места

Апокалипсис? Бетельгейзе ближе к Земле, чем мы думали

Самое раннее свидетельство существования человека на Аравийском полуострове — следы, которым 120 тысяч лет

Новая форма магнитоэлектрического эффекта — путь к многообещающему способу хранения данных
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам В России создают ситуационные центры с искусственным интеллектом В России создают ситуационные центры с искусственным интеллектом Oracle Online Security Day Oracle Online Security Day CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики Oracle Retail Day Online Oracle Retail Day Online