Palit представила видеокарты Nvidia GeForce RTX 5080 серии Infinity 3

Palit Microsystems представила видеокарты RTX 5080 серии Infinity 3. Разработанная в соответствии с философией лаконичности внешнего вида и целенаправленной производительности, серия Infinity 3 надежно обеспечивает стабильную производительность в полностью черном дизайне.

Серия Infinity 3 построена вокруг лаконичного полностью черного дизайна, центральным элементом которого является символ бесконечности (∞). Этот символ не просто визуальная метка, так как олицетворяет плавный непрерывный поток воздуха, предоставляя геймерам и создателям контента производительность и эффективность охлаждения без каких-либо ограничений. Монохромный дизайн гармонично вписывается в широкий диапазон конфигураций ПК. Для пользователей, которые ценят изысканную темную эстетику, серия Infinity 3 это естественный выбор.

Полностью черное оформление: абсолютно черный кожух системы охлаждения с лаконичным дизайном гармонично вписывается в любой стиль конфигураций ПК — вне времени и без отвлекающих факторов.

Символ бесконечности (∞): плавные контуры естественным образом направляют воздушный поток, форма и функция взаимно усиливают друг друга

Под кожухом Infinity 3 скрывается усовершенствованная система охлаждения с тремя вентиляторами, использующая композитные тепловые трубки и вентиляторы с технологией TurboFan 4.0, что обеспечивает ощутимое улучшение как температурных, так и акустических характеристик.

palit-rtx-5080.png

Композитные тепловые трубки: сочетание рифления и спеченных порошковых структур обеспечивает быструю и равномерную циркуляцию жидкости, передавая тепло к пластинам радиатора с до 32% повышенной эффективностью по сравнению с системами охлаждения обычной конструкции.

TurboFan 4.0: Вдохновленная авиационными двигателями и крыльями, конструкция вентиляторов стабилизирует воздушный поток с помощью аэродинамических законцовок лопастей вентиляторов и снижает сопротивление и шум с помощью канавок на задней стороне лопастей, достигая в общей сложности до 33% снижения шума и повышения эффективности охлаждения.

Серия Infinity 3 доступна в двух конфигурациях, соответствующих различным требованиям к производительности: GeForce RTX 5080 Infinity 3 OC (версия с заводским разгоном); GeForce RTX 5080 Infinity 3 (стандартная версия).

