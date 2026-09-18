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Palit представляет GeForce RTX 5060 Ti 8GB RiTONA OC

Компания Palit Microsystems Ltd. объявляет официальный мировой дебют своего цифрового амбассадора RiTONA, а также специальную тематическую версию видеокарты — GeForce RTX 5060 Ti 8GB RiTONA OC. Об этом CNews сообщили представители Palit.

Впервые дебютировав в Японии в 2022 г., RiTONA теперь выходит на мировую сцену с обновленным образом. Сохраняя собственный мятно-зеленый цвет волос и фирменный ярко-желтый цвет Palit, новый образ RiTONA отражает ее путь взросления.

В честь мирового дебюта RiTONA компания Palit физически воплотила ее эстетику в центральном компоненте ПК – видеокарте.

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Palit

Дизайн белого цвета с двумя вентиляторами и ARGB-подсветкой. Конструкция системы охлаждения с ярко-белым кожухом и большими 10,2 см вентиляторами дополнена встроенной ARGB-подсветкой на боковой панели.

Металлическая задняя панель с полноцветным изображением персонажа. Металлическая задняя панель украшена изображением RiTONA.

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Технология 0-dB и оптимизированные отверстия для воздушного потока. С технологией 0-dB вентиляторы останавливаются при небольшой нагрузке, обеспечивая бесшумную работу, а оптимизированные отверстия для воздушного потока на металлической задней панели гарантируют эффективное рассеивание тепла во время интенсивных игровых сессий.

Длина видеокарты 23,4 см обеспечивает установку и высокую совместимость даже с компактными корпусами.

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