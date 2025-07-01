Palit представляет видеокарты Nvidia GeForce RTX 5050 серий Dual и StormX

Компания Palit Microsystems Ltd. представляет новейшие видеокарты серии GeForce RTX 5050, оснащенные возможностями искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители Palit.

Серия GeForce RTX 5050 Dual

Серия Palit GeForce RTX 5050 Dual предлагает классическую эффективность охлаждения в дизайне с гладкой черной отделкой. Система охлаждения с двумя большими вентиляторами обеспечивает конкурентоспособное охлаждение и тихую работу, а двухслотовый дизайн подходит для компактных ПК.

Palit Palit представляет видеокарты Nvidia GeForce RTX 5050 серий Dual и StormX

Ключевые особенности большие вентиляторы диаметром 95 мм; композитные тепловые трубки: две технологии — рифление и спеченные порошковые структуры — работают вместе, чтобы повысить эффективность теплоотвода от компонентов видеокарты; поддержка концепции «Автор»: пользователи могут загружать 3D-файлы с веб-сайта Palit и персонализировать кожух видеокарты с помощью 3D-печати, сохраняя при этом гарантию.

Серия GeForce RTX 5050 StormX Series

Palit GeForce RTX 5050 StormX совмещает производительность стандартной видеокарты с ультракомпактной конструкцией, длина видеокарты всего 17 см. Подходит для ПК форм-фактора mini-ITX.