«Авито»: продажи видеокарт выросли на 16%

Специалисты «Авито» проанализировали продажи видеокарт на платформе. Оказалось, что за месяц их стали покупать на 16% чаще. Наибольшей популярностью пользуются устройства от Gigabyte и Palit. Об этом CNews сообщили представители «Авито Товаров».

Лидеры продаж

Продажи видеокарт на «Авито» в августе 2026 г. выросли на 16% в предыдущему месяцу и на 5% в сравнении с аналогичным периодом 2025 г. Рост продаж связан с сезонным фактором — студенты, школьники и их родители собирают или модернизируют ПК перед учебным годом. Кроме того, август традиционно является месяцем максимального спроса на потребительскую электронику и комплектующие, так как геймеры готовятся к осеннему сезону крупных игровых релизов.

Больше всего продаж пришлось на модель GeForce RTX 5060 Windforce Max OC 8GB от Gigabyte, в среднем она стоила 35 000 руб. На втором месте — GeForce RTX 5060 Dual 8GB от Palit, она в среднем обходилась в 27 000 руб. Топ-3 замыкает Palit GeForce RTX 3060 Dual 12GB со средней ценой в 20 000 руб.

Драйверы роста нового поколения

Среди видеокарт последнего поколения в новом состоянии заметнее всего выросли продажи Gigabyte — GeForce RTX 5060 Windforce Max OC 8GB. Их покупали в 16,5 раз чаще, в среднем за 35 000 руб. На втором месте — Asus GeForce RTX 5080 PRIME OC Edition 16GB с ростом продаж в 8,5 раз. Средняя цена составила 119 000 руб. На третьем месте — GeForce RTX 5080 Windforce SFF OC 16GB от Gigabyte, их продажи выросли в 6,5 раз, в среднем они обходились в 123 000 руб.

Причины роста продаж видеокарт нового поколения во многом могут быть связаны с расширением доступного ассортимента, а также стабилизацией поставок новейших моделей в Россию. К концу лета 2026 г. эти устройства стали заметнее представлены в продаже, а спрос на них сформировался среди пользователей, которые обновляют ПК для игр, работы с графикой, монтажа и задач, связанных с ИИ.

«За последние годы поставщики адаптировали логистику и выстроили более устойчивые каналы закупок, благодаря чему новые партии регулярно появляются на российском рынке, а ассортимент актуальных моделей расширяется. Это позволило реализоваться накопленному спросу и стало одной из причин заметного роста продаж отдельных новинок. Дополнительным фактором остается высокий интерес к крупным игровым релизам: на их фоне пользователи чаще задумываются об обновлении ПК и заранее оценивают возможности нового поколения видеокарт. При этом на «Авито» можно найти не только актуальные модели, но и редкие версии видеокарт на ресейле, которые уже сложно встретить в обычной рознице» — сказала Евгения Одинцова, руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» в «Авито».

Лидеры роста предыдущего поколения

Из предыдущего поколения наибольший рост продаж год к году показали видеокарты Nvidia GeForce RTX 4090 Founders Edition 24GB. Их покупали на 32% чаще, в среднем за 136 000 руб. Продажи более зрелых поколений также продолжают расти. Это говорит о стремлении пользователей к более рациональному потреблению, поскольку покупка модели раннего года выпуска часто позволяет заметно сэкономить.

Экономия при покупке «с рук»

При этом значительно сэкономить на покупке видеокарты можно, выбрав товар из ресейл-сегмента. В среднем такие устройства при покупке «с рук» на «Авито» стоят на 65% дешевле новых. Так, Nvidia GeForce RTX 3060 Ti Founders Edition 8GB в новом состоянии в среднем стоила 59 000 руб., а на ресейле — 20 000 руб., что на 66% дешевле. А новая Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual 8GB обходилась в среднем в 39 000 руб., в то время как та же модель при покупке «с рук» в среднем стоила 19 000 руб., на 51% дешевле.