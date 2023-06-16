«Ростелеком» и хозяева СТС завершили слияние своих онлайн-кинотеатров

«Ростелеком» и «Национальная медиагруппа» завершили сделку по объединению видеосервисов Wink и more.tv. Доля «Ростелекома» в совместном предприятии составит 70%, НМГ – 30%.

«Ростелеком» и НМГ завершили слияния своих онлайн-кинотеатров

«Ростелеком» и «Национальная медиагруппа» объявили о завершении сделки по объединению видеосервисов Wink и more.tv. Документы в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), подписали президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и гендиректор НМГ Светлана Баланова.

Объединенный сервис будет работать на базе совместного предприятия (СП), доля «Ростелекома» в котором составит 70%, НМГ – 30%. «Ростелеком» передаст в СП Wink, включая единую платформу для работы в OTT- и IPTV-средах. НМГ передаст в СП онлайн-кинотеатр more.tv и 50% в производителе контента «НМГ Студия».

Технологическая интеграция платформ more.tv и Wink будет происходить поэтапно. До завершения интеграционных процедур подписчик продолжат пользоваться видеосервисами Wink и more.tv на действующих условиях. СП рассмотрит дальнейшего использования бренда more.tv для решения бизнес-задач.

«Ростелеком» и « Национальная медиагруппа » завершили сделку по объединению видеосервисов Wink и more.tv

«В нашем совместном предприятии участники объединяют свои сильные стороны и компетенции, - пояснил Осеевский. – Со стороны «Ростелекома» это самый быстрорастущий видеосервис страны, которые за короткий срок вышел на второе место по количеству платящих подписчиков и входит в число лидеров по клиентскому опыту (NPS). Со стороны НМГ это – широкие компетенции и опыт по производству уникального киносериального контента в лице «НМГ Студии», а также библиотека и абонентская база more.tv.

Почему обсуждение сделки затянулось так надолго

Договоренность об объединении Wink и more.tv была заключена между «Ростелекомом» и НМГ еще летом 2022 г. Прошедшее время ушло на проведение оценки объединяемых бизнесов и другие корпоративные процедуры.

Как объясняет медиа-эксперт Ксения Болецкая, обсуждения между «Ростелеком» и НМГ шли почти два года. «Это связано с тем, что объединение касается не только онлайн-кинотеатров, но и вопросов заказа и производства контента, - говорит Болецкая. - В том числе речь идет о производстве контента, который одновременно будет использоваться онлайн-кинотеатром и принадлежащими НМГ телеканалы. Также в сделке необходимо было учесть принадлежащую НМГ прокатную компанию для оффлайн-кинотеатров».

Планы «Ростелекома» по развитию Wink

Онлайн-кинотеатр Wink был создан в 2018 г. Он позиционирует себя в качестве OTT-сервиса (то есть доступен абонентам любых интернет-провайдеров). Площадка предоставляет доступ к более чем 400 телеканалам и более чем 60 тыс. позиций в сфере кино, сериалов, мультфильмов и концертов. Доступ осуществляется по подписке. Также Wink является базовым кинотеатром в тарифах «Ростелекома» и принадлежащих ему сотовых операторов Tele2 и Skylink.

Согласно дорожной карте «Новое общесистемное ПО», подготовленной «Ростелекомом», 1С, «Лабораторией Касперского» и интернет-холдингом VK в рамках соглашения с Правительством, «Ростелеком» вложит в 2021-2024 гг. 1,17 млрд руб. в развитие Wink.

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Предполагается создать и модернизировать экосистему развлечений, добавить возможности геймификации (облачные игры), прослушивания музыки, загрузки пользовательского контента (USG). Также планируется обеспечить рекламную монетизацию, то есть возможность бесплатного просмотра за рекламу, с персонализацией через «инновационную» рекомендательную систему. Утверждается, что сервис будет персонализирован посредством мшаного интеллекта под каждого пользователя.

В 2022 г. «Ростелеком» оценивал аудиторию Wink в 9 млн пользователей. В 2023 г. она должна достичь 14 млн, в 2024 г. – 20 млн, в 2025 г. – 41 млн, в 2030 г. – 83 млн. Российская аудитория онлайн-кинотеатров в дорожной карте оценивалась 2021 г. в 40,8 млн пользователй. В 2025 г. она должна будет увеличится до 47 млн, в 2030 г. - до 50 млн.

НМГ и more.tv

More.tv был создан в 2019 г. Базой для него стала платформа «Видеоморе», образованная входящим в состав НМГ холдингом «СТС Медиа». Проект объединяет группы в линейке More Originals (эксклюзивный контент), зарубежные премьеры сериалов и фильмов, эксклюзивный контент и прямой эфир популярных российских телеканалов. Контент доступен бесплатно (с просмотром рекламы) или по подписке.

Холдинг НМГ объединяет такие медиа-активы, как телеканалы «Рен ТВ», «Пятый канал», холдинг «СТС Медиа», долю в «Первом канале», газете «Известия», российском производителе платных телеканалов Viasat и др.

Российский рынок онлайн-кинотеатров

По данным TMT-Consulting, в 2022 г. российский рынок легальных онлайн-кинотеатров увеличился на 17% до 67,8 млрд руб. Их них на операторские сервисы пришлось 15,7 млрд руб. (рост – 32%), на неоператорские сервисы – 52,1 млрд руб. (рост - 13%). Доходы по платной модели составили 62,5 млрд руб. (рост – 20%), по рекламной модели- 5,3 млрд руб. (рост – 9%).

Как развивается российский рынок PIM-систем? ПО

Первое место на рынке занимает «Кинопоиск» (проект «Яндекса»), его доля по доходам составляет 23%. На втором месте Ivi 918%), на третьем – Wink (доля 11%). Рост его доходов за год составил 44%.More.tv находится в рейтинге на восьмой позиции с долей 5%, рост доходов за год – 27%.