«Техносерв Cloud» развернул ИТ-инфраструктуру для «Деметра-холдинга»

Облачный провайдер «Техносерв Cloud» развернул ИТ-инфраструктуру для компании «Деметра-холдинг», одного из лидеров на рынке экспортной логистики зерна в России, а также настроил ряд сервисов, необходимых для поддержки текущей деятельности головного офиса компании.

«Техносерв Cloud» предоставил «Деметра-холдингу» облачную виртуальную инфраструктуру на базе Vmware. При содействии специалистов компании «Техносерв» на высокопроизводительных вычислительных мощностях был настроен ряд информационных сервисов заказчика. Среди них – решения для эффективного осуществления повседневных задач заказчика и системы для обеспечения информационной безопасности. Для поддержки высокой доступности и бесперебойного функционирования информационных ресурсов заказчика были настроены каналы связи с пропускной способностью от 500 Мбит/с, налажена сеть передачи данных. Дополнительно на виртуальных мощностях «Техносерв Cloud» была создана выделенная облачная среда для автоматизации внутренней системы документооборота, делопроизводства и управления рабочими процессами на основе EOS SharePoint. Информационную безопасность обеспечивают межсетевое экранирование, антивирусная защита серверов и рабочих станций, двухфакторная аутентификация и система шифрования данных.

Гибкость облачной платформы «Техносерв Cloud» позволила в рамках создания системы маркетинговой аналитики компании «Деметра-холдинг» разместить и настроить специальные высокопроизводительные кластеры баз данных и ряд информационно-аналитических продуктов, которые предполагают работу с большим объемом данных, на серверах с повышенной производительностью.

Для организации рабочего процесса пользователей, в том числе дистанционного, специально для «Деметра-холдинга» были разработаны и внедрены кастомизированные решения по созданию виртуальных рабочих мест на базе технологии RDS. С точки зрения ИТ-инфраструктуры для сотрудников заказчика создается эффект «присутствия в офисе»: обеспечивается безопасный полный доступ к корпоративным приложениям, сервисам и базам данных вне зависимости от физического расположения и используемых устройств (от персональных компьютеров до смартфонов). Это особенно актуально при организации рабочих мест для удаленной работы, а также для сотрудников, которым часто приходится бывать в длительных командировках.

«Одним из приоритетов нашей компании является курс на цифровизацию. Поэтом мы изначально приняли решение об использовании облачных решений для нашего бизнеса. На сегодняшний день на рынке достаточно большое количество подрядчиков, работающих в этой сфере. Но при выборе для нас было важно, чтобы провайдер мог в кратчайшие сроки выполнить целый комплекс задач, имея подтвержденный опыт успешного внедрения подобных решений», – сказал Дмитрий Садков, директор по ИТ в компании «Деметра-холдинг».

«Помимо главного офиса компании «Деметра-холдинг», мы работаем и с предприятиями этой группы. Это стало прекрасной возможностью для нашей команды реализовать разноплановые проекты и продемонстрировать потенциал нашей компании и группы в целом, – отметил Михаил Блинов, руководитель облачного провайдера «Техносерв Cloud». – В частности, мы всегда с большим интересом беремся за реализацию проектов по виртуализации рабочих мест VDI – это очень перспективное направление, интерес к которому стремительно растет со стороны организаций и предприятий из различных отраслей. Так, согласно нашему исследованию, 63% руководителей допускают, что их компании будут продолжать применять практику удаленной работы и после снятия ограничений».