«Техносерв» модернизировал систему коммуникаций компании «Мирогрупп ресурсы»

Российский системный интегратор «Техносерв» внедрил современное решение в области унифицированных коммуникаций для отечественного экспортера зерна – компании «Мирогрупп ресурсы» (входит в «Деметра-холдинг»).

Модернизация телефонной сети была начата с аудита имеющейся системы, анализа плана маршрутизации вызовов, фиксирования настроек системных и пользовательских функций и др. В качестве ядра новой системы унифицированных коммуникаций было выбрано решение компании Cisco Systems. «Техносервом» был инсталлирован программно-аппаратный комплекс, проведена настройка системного программного обеспечения, создана абонентская база АТС с единой нумерацией телефонов внутри компании. На текущий момент инженерами интегратора смонтирована АТС емкостью более 100 абонентских портов, выполнено полноценное резервирование системы.

Новая система IP-телефонии позволит сотрудникам компании «Мирогрупп ресурсы» общаться друг с другом и с партнерами, используя различные виды каналов и технологий связи: мгновенные сообщения, видео- и голосовую связь. Кроме этого, компания сможет сэкономить на междугородних и международных переговорах и значительно снизить издержки на обслуживание сети связи.

«Создание единой корпоративной сети унифицированных коммуникаций на базе современного решения позволило повысить надежность до высочайшего уровня – до 99,999%. В условиях повсеместного распространения дистанционной работы от надежности, эффективности, масштабируемости внутренней системы связи, использования широкого спектра коммуникационных каналов зависят и работоспособность коллектива, и даже прибыльность предприятия», – отметил Константин Патэ, руководитель направления унифицированных коммуникаций и контакт-центров компании «Техносерв». – Мы обладаем большим опытом реализации «под ключ» проектов в области корпоративной IP-телефонии. Компетенции по продуктам ведущих производителей – Cisco, Avaya, Alcatel-Lucent, Polycom – позволяют нам разрабатывать оптимальные решения под конкретные задачи и бюджет любого заказчика».