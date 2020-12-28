МЧС отказывается впредь отвечать за «Безопасный город». Он превратился в «зоопарк» технологий

Глава МЧС высказал желание отказаться от дальнейшего продвижения проекта «Безопасный город» и передать его в ведение Минцифры из-за неравномерного его развития в регионах и чрезмерном количестве используемых в нем технологий. Подобный шаг может навредить проекту, поскольку Минцифры не отвечает за предотвращение чрезвычайных ситуаций.

От МЧС к Минцифры

Проект по внедрению аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город» может перейти от МЧС России к Минцифры (в прошлом – Минкомсвязи). С таким предложением обратился в письме к премьер-министру России Михаилу Мишустину глава МЧС Евгений Зиничев, пишет «Коммерсант».

Как сказано в письме Евгения Зиничева, внедрение АПК «Безопасный город» в рамках одноименного проекта, реализация которого началась в 2014 г., хоть и ведется в 40 российских регионах, но делается «неравномерно, с использованием разных технических решений». В то же время, отметил глава МЧС, система 112 работает на постоянной основе в 63 регионах. Зиничев добавил, что передача «Безопасного города» под контроль Минцифры необходима, помимо прочего, для сокращения расходования бюджетных средств.

По информации издания, Зиничев предложил Мишустину назначить Минцифры ответственной не только за сам АПК «Безопасный город», но и за системы вызова экстренных служб (112). С письмом ознакомился вице-премьер России Дмитрий Чернышенко – в его аппарате сообщили, что департамент информационных технологий Правительства России уже получил поручение по выработке позиции по данному вопросу. Между тем, в Минцифры о таком поручении не знают.

Что такое «Безопасный город»

АПК «Безопасный город» предназначен для сбора информации о происшествиях из различных систем, в том числе и систем видеонаблюдения. Министерство чрезвычайных ситуаций является координатором проекта по внедрению этого комплекса, а госкорпорация «Ростех» и «Ростелеком» – основными операторами.

МЧС больше не хочет отвечать за «Безопасный город»

В январе 2014 г. Правительство России постановило создать межведомственную комиссию по вопросам, связанным с внедрением и АПК «Безопасный город» (постановление №39 от 20 января 2014 г.). Председателем комиссии был назначен бывший зампред Правительства Дмитрий Рогозин. Комиссии предстояло разработать общую концепцию построения и развития комплекса «Безопасный город», проработать вопросы финансирования наиболее важных направлений и создать эффективные механизмы взаимодействия различных органов власти по вопросам, связанным с внедрением и развитием подобных систем.

«Ростелеком», как сообщал CNews, в июне 2019 г. приобрел 51-процентную долю в компании ООО «Коркласс» – владельце и разработчике платформы для создания АПК «Безопасный город». Продавцом выступила группа компаний «Форпост», входящая в состав «ИКС-Холдинга», и у нее на момент сделка осталась доля в «Корклассе» в размере 49%. Сумму сделки стороны раскрывать не стали.

На создание сегментов АПК с 2014 г. из бюджетов субъектов России было выделено более 16 млрд руб. Создание различных систем безопасности за тот же период времени затребовало почти в десять раз большую сумму – 150 млрд руб.

Решение оказалось неожиданным

Неназванный источник «Коммерсанта», участвующий в работе над проектом, сообщил изданию, что решение МЧС о передаче «Безопасного города» Минцифры стало для него неожиданностью. По его словам, данный шаг может привести к сворачиванию проекта с «Ростехом» и повлечь за собой потерю прогресса, достигнутого в его разработке.

«Минцифры не отвечает за безопасность или предотвращение чрезвычайных ситуаций. В их зоне ответственности всего лишь техническая часть. Реализовать такой сложный проект их аппарат не сможет», – отметил источник издания.

За полгода до отправки Евгением Зиничевым письма Михаилу Мишустину у МЧС было совсем другое отношение к «Безопасному городу». Министерство изъявляло готовность и дальше развивать проект, что следовало из слов замглавы ведомства Александра Чуприяна. В июне 2020 г. он направил доклад вице-премьеру Юрию Борисову, в котором предложил по создать отдельную госифосистему (ГИС) «Безопасный город» с бюджетом 97 млрд руб. на период с 2021 по 2030 гг.

Новая ГИС, написал Чуприян в своем докладе, должна была стать своего рода агрегатором различных ИТ-систем по чрезвычайным ситуациям. Ключевым участником проекта Чуприян предложил сделать госкорпорацию «Ростех», также он высказал идею по реализации этого проекта путем создания публично-правовой компании «Безопасный город».

По оценке Александра Чуприяна, первоначальные затраты на разработку ГИС и ее внедрение в российских регионах в 2021-2022 гг. должны составить порядка 14 млрд руб.. Суммарные вложения проект (97,1 млрд руб.), по его мнению, нужно было взять из федерального (58,5 млрд руб.), а также региональных и муниципальных бюджетов (38,6 млрд руб.). В качестве одного из источников финансирования Чуприян рассматривал нацпрограмму «Цифровая экономика».