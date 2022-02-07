Власти: «Безопасный город» становится финансовой обузой для властей и предприятий

Минэкономики заявило о потенциально чрезмерно высоких расходах на реализацию проекта по обязательному подключению к «Безопасному городу» различных предприятий. Некоторые из них будут вынуждены вложить миллиарды рублей, плюс принцип работы проекта вызывает риски утечки коммерческих тайн этих компаний.

Безопасность влетит в копеечку

Минэкономики России раскритиковало проект «Безопасный город», пишет «Коммерсант». По информации издания, ведомство перечислило спектр недоработок проекта, а также обратило внимание, что его реализация потребует чрезмерных финансовых затрат.

Министерство рассмотрело законопроект об обязательном запуске региональными властями местных систем городской безопасности и подключении их к «Безопасному городу». Пока документ не вступил в силу, решение о подключении к проекту власти регионов принимают самостоятельно. По мнению министерства, превращение законопроекта в закон неизбежно повлечет за собой рост затрат на его исполнение со стороны предприятий.

В качестве примера ведомство привело РЖД. На подключение всего лишь одного вокзала к системе видеонаблюдения и внешнему ресурсу накопления и обработки информации компании в 2021 г. придется потратить как минимум 2,5 млн руб., и еще в 1,1 млн руб. ей обойдется аренда канала связи для этого вокзала. На момент публикации материала на балансе РЖД находилось 890 вокзалов. В этом случае, чтобы следовать букве нового закона, перевозчику придется вложить свыше 2,2 млрд за подключение к сетям связи и потратить еще около 1 млрд руб. на аренду каналов связи.

Миллиарды рублей - таковы потенциальные расходы компаний на поддержку «Безопасного города»

«Безопасный город» – это аппаратно-программный комплекс (АПК), разрабатываемый и внедряемый с целью сбора информации о происшествиях из различных систем, включая в всевозможные системы видеонаблюдения. Фактически, это агрегатор такого рода информации.

Координатором проекта по внедрению этого комплекса первоначально было назначено российское МЧС. Операторами АПК стали «Ростелеком» и «Ростех». При этом в МЧС заявили, что отзыв Минэкономики к ним «официально не поступал.

Принудительное подключение к «Безопасному городу», предполагаемое законопроектом, должно снизить количество чрезвычайных ситуаций и число погибших в них людей на 25% к 2030 г. Ежегодный ущерб от ЧС должен сократиться на 10 млрд руб., считают авторы законопроекта.

Затраты регионов и огромные коммерческие риски

Эксперты Минэкономразвития в своем отчете указали, что «Безопасный город» будет вытягивать немалые деньги не только из предприятий, но и из региональных бюджетов. Так, Тульская область, по мнению ведомства, будет вынуждена потратить 1,3 млрд руб., не предусмотренных бюджетом, на реализацию обязательного подключения к «Безопасному городу.

Не обошли вниманием в Минобороны и тот факт, что в своем нынешнем виде законопроект совершенно не рассматривает пределы доступа оператора «Безопасного города» и сетям частных компаний, вынужденных быть подключенными к нему. По мнению авторов отчета, рано или поздно это может вылиться в «изъятие коммерчески важных данных».

Проект-долгострой

Работа над проектом ведется более восьми лет, с тех пор, как в январе 2014 г. Правительство России постановило разработать межведомственную комиссию по вопросам, связанным с внедрением и АПК «Безопасный город» (постановление №39 от 20 января 2014 г.). Главой комиссии был поставлен экс-зампред Правительства Дмитрий Рогозин.

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Перед комиссией стояла задача по разработке концепции построения и развития АПК. Также она должна была проработать все финансовые аспекты проекта и создать эффективные механизмы взаимодействия различных органов власти по вопросам, связанным с внедрением и развитием подобных систем.

Летом 2019 г. «Ростелеком» стал владельцем 51-процентной доли в компании ООО «Коркласс» – разработчике платформы для создания АПК «Безопасный город». Свою долю в «Корклассе» оператору продала группа компаний «Форпост», входящая в состав «ИКС-Холдинга», и у нее на момент сделка осталась доля в «Корклассе» в размере 49%. Сумму сделки стороны раскрывать не стали.

На создание сегментов АПК с 2014 г. из бюджетов субъектов России было выделено более 16 млрд руб. Создание различных систем безопасности за тот же период времени затребовало почти в десять раз большую сумму – свыше 150 млрд руб.

В декабре 2020 г. бывший глава МЧС Евгений Зиничев высказал желание отказаться от дальнейшего продвижения проекта «Безопасный город». Он предложил передать руководство проектом в ведение Минцифры.

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Свое мнение Зиничев обосновал тем, что проект крайне неравномерно развивается в различных регионах, а также требует чрезмерного количества используемых в нем технологий. Однако эксперты сошлись во мнении, что передача проекта Минцифры может навредить ему, поскольку в обязанности данного министерства не входит предотвращение чрезвычайных ситуаций.

Развитие продолжается

В обозримом будущем проект «Безопасный город», признанный Минцифры слишком дорогим, может получить в свой состав всероссийскую систему наблюдения за россиянами. Идею по созданию такой системы Правительство озвучило летом 2021 г.

На строительство такой системы потребуется около 250 млрд руб. за первые пять лет. Создавать ее, вероятно, будет компания «Национальные технологии», подконтрольная «Ростеху» и «Ростелекому». Подробнее об этом читайте в материале CNews.