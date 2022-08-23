Экспертное сообщество при Совете Федерации подключилось к вопросам развития АПК «Безопасный город» в Краснодарском крае

В Новороссийске состоялось рабочее совещание Научно-экспертного совета по мониторингу реализации законодательства в сфере энергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности Комитета по экономической политике Совета Федерации РФ.

Заместитель председателя Научно-экспертного совета Озорин Владислав Сергеевич ознакомил участников с результатами основной деятельности Совета. И проинформировал, что, начиная с текущего года, в зону ответственности совета входит и проблематика развития АПК «Безопасный город».

Вопросы развития АПК «Безопасный город» в муниципальных образованиях на примере города Новороссийск озвучил представитель Совета в ЮФО и СКФО Федоров Сергей Борисович. Были отмечены большие успехи Новороссийска. В городе постоянно функционируют и развиваются уже семь информационных систем АПК «Безопасный город», в том числе системы видеонаблюдения. Всего до 2026 года муниципальными властями планируется установить 269 камер муниципальной системы видеонаблюдения.

Одним из выступлений стал доклад представителя краевых разработчиков программного обеспечения для АПК «Безопасный город» Виктора Тонконога, руководителя компании «Вангард софт». Он раскрыл тему потенциала региональных IT-компаний России в области импортозамещения программных продуктов для органов государственной власти – участников проекта АПК «Безопасный город».

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На примере результатов внедрения российского программного обеспечения – комплекса информационно-аналитической поддержки Red Gift он рассказал об особенностях внедрения программных продуктов для АПК «Безопасный город», о требованиях, которые сейчас предъявляют к IT-решениям.

«Хочется отметить положительную динамику в развитии, адаптации IT-решений для государственного сектора в сфере безопасности в России в целом и в Краснодарском крае в частности, есть достойные разработчики, чьи решения успешно внедряются и соответствуют всем текущим вызовам. На данный момент важным требованием для стабильной работы АПК «Безопасный город» является импортозамещение, причем это относится не только к аппаратной части комплекса, но и к самому ПО. Программное обеспечение должно соответствовать всем требованиям информационной безопасности и в тоже время быть максимально удобным для пользователя», – отметил Виктор Тонконог.

Итогом встречи стала договоренность о проведении расширенного совещания представителей Научно-экспертного Совета по вопросам развития АПК «Безопасного города», с привлечением представителей органов исполнительной власти субъектов РФ и IT-сообщества страны.