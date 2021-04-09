«Транстелеком» развивает направление «Безопасный город»

«Транстелеком» развивает направление по созданию сегментов аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город». Проект направлен на повышение оперативности процессов управления мероприятиями по предупреждению и ликвидации кризисных ситуаций и происшествий, сокращение общего рабочего времени на поиск, обработку и выдачу информации. Ключевое значение в нем имеют превентивные меры, которые позволяют спрогнозировать возможные риски и предупредить о них, а также наладить эффективное взаимодействие профильных структур для оперативного решения ситуации.

Для развития направления «Безопасный город» подписано соглашение о стратегическом партнерстве между АО «Компания «Транстелеком»» и АО «Неотелеком». Документ направлен на объединение усилий по созданию и интеграции решений для общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, а также взаимодействующих с ними систем мониторинга.

«Как интегратор комплексных цифровых услуг мы понимаем, что для повышения эффективности реализации проекта «Безопасный город» стоит объединить усилия, и подписанное соглашение отвечает этой цели. В будущем мы намерены на муниципальном и региональном уровне интегрировать программные решения в единую информационно-коммуникационную инфраструктуру для повышения автоматизации и оперативности принятия решений в чрезвычайных ситуациях», - отметил заместитель генерального директора компании «Транстелеком» Алексей Ноздрин.

«После подписания лицензионного соглашения совместно со стратегическим партнером, компанией «Транстелеком», планируем масштабировать в российских регионах опыт использования Универсальной системы безопасности и связи (УСБИС). Данная система позволяет обеспечивать оперативное оповещение население о ЧС, как массово, так и точечно вплоть до конкретной квартиры. Раньше для этого служили квартирные радиоточки и стационарные телефоны, количество которых продолжает неуклонно сокращаться. Все эти оконечные устройства работали на проводных каналах связи, что гарантировало их устойчивую работу, надёжность и информационную безопасность, в отличие от устройств с беспроводными каналами связи. Как раз всеми плюсами проводной связи и наделена система УСБиС», - рассказал директор АО «Неотелеком» Григорий Цой.