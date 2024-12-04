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Аналитика МТС Travel: Архыз, Шерегеш и Зеленоградск набирают популярность в межсезонье

Сервис путешествий МТС Travel совместно с Минэкономразвития России выяснили, где россияне бронировали отели и другое туристическое жилье в период межсезонья, с середины сентября по конец ноября. Самыми быстрорастущими направлениями стали Архыз, Шерегеш и Зеленоградск — за год количество заказов там увеличилось более чем в два раза. Об этом CNews сообщили представители МТС Travel.

По данным МТС Travel и платформы Bronevik.com, в целом количество бронирований отелей по России осенью 2024 г. выросло на 33%. Кратное увеличение турпотока в ряде туристических локаций может быть связано с растущим трендом на короткие поездки: даже в межсезонье россияне стремятся совершать хотя бы небольшие путешествия и осваивать новые направления внутри страны. Так, по данным сервисов, средняя продолжительность осенних поездок составила два дня.

«Мы видим значительный рост туристических поездок в межсезонье, причем хорошие показатели фиксировались на протяжении всех трех осенних месяцев. В межсезонье путешественников прежде всего привлекает большее число предложений и большая доступность туруслуг. При этом крупные курорты делают ставку на круглогодичную работу и проводят много событийных мероприятий. Растет и география поездок: туристы выбирают не только традиционно популярные Краснодарский край, Москву и Санкт-Петербург, но и курорты Северного Кавказа, Калининградскую область и Сибирь», — сказал директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития России Георгий Груша.

Наибольший прирост бронирований, в три раза, этой осенью демонстрирует поселок Архыз, расположенный в горах Карачаево-Черкессии, где останавливается значительная часть путешественников, посещающая одноименный всесезонный курорт. Также Архыз посещают туристы, путешествующие по другим курортам Северного Кавказа, в числе которых Домбай и Кавказские Минеральные Воды.

В тройку быстрорастущих направлений для осенних поездок в межсезонье также вошли курорты Шерегеш в Кемеровской области и Зеленоградск в Калининградской области — количество бронирований там за год более чем в два раза. Зеленоградск пользуется спросом у путешественников круглый год, а Шерегеш является горнолыжным курортом, который одним из первых открывает сезон катания — в середине ноября.

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Кроме того, для осенних поездок туристы выбирали популярные направления «бархатного сезона» — курорты Краснодарского края Сочи и Геленджик. Число бронирований отелей в этих городах увеличилось более чем в два раза год к году.

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Топ направлений по приросту бронирований туристического жилья в межсезонье

Лидерами по количеству бронирований осенью остаются Москва (17% от всех бронирований) и Санкт-Петербург (8%). На третьем месте агломерация Большого Сочи — на нее пришлось 6% от общего числа бронирований.

Проанализированы бронирования отелей, апартаментов и других объектов размещения в России с 15 сентября по 30 ноября 2024 и 2023 гг.

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