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Первый в России ЦОД на отечественных решениях будет построен во Владикавказе

В Москве успешно проведено техническое тестирование решений для создания первого в России центра обработки данных с использованием преимущественно российского программного обеспечения и программно-аппаратных комплектов. ЦОД будет построен во Владикавказе – реализация первой линии запланирована на I квартал 2022 г.

Осуществление проекта планируется с привлечением средств льготного кредитования в рамках программы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Обязательное условие для получения кредита со сниженной процентной ставкой – более 70% затрат должно быть направлены на приобретение российских решений. Центр обработки данных «Кавказ» соответствует современным международным стандартам (Tier III) и будет предоставлять услуги как государственным, так и частным заказчикам.

«Центр обработки данных “Кавказ” может стать хорошим примером импортозамещения: доля затрат на российские ИТ-решения составляет более 70%, при этом ЦОД полностью соответствует современным международным стандартам хранения и обработки данных. Инфраструктура центра может стать основой для предстоящей масштабной цифровизации субъектов Северо-Кавказского федерального округа», – сказал замглавы Минцифры России Максим Паршин.

«При разработке проекта мы детально изучили весь рынок специализированных программных решений – как российских, так и зарубежных– и выбрали отечественные. Мы используем систему хранения “Аэродиск”,вычислительные ресурсы развернуты на серверах компании “Норси-Транс” и “Гравитон” с использованием российской системы виртуализации “Тионикс”. Тестирование показало высокую эффективность и работоспособность российских программных продуктов», – сказал управляющий партнер ЦОД «Кавказ» Валерий Ревазов.

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