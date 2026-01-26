Госорганы Франции отказываются от Zoom и Teams: «Мы должны избавиться от американских инструментов»

Французские власти перестали доверять американскому ПО. Они решили пересадить госслужащих на суверенный сервис видеоконференций, чтобы их переговоры не прослушивались.



Импортозамещение в госорганах Франции

Во Франции внедряют для госслужащих суверенный сервис видеоконференций Visio. Он должен к концу 2027 г. году полностью заменить американские аналоги, пишет ТАСС.

«До 2027 г. мы повсеместно на уровне французских администраций внедрим решение для видеоконференций Visio. В ближайшее время премьер-министр разошлет соответствующий циркуляр», — рассказал министр-делегат, ответственный за государственную службу Давид Амьель (David Amiel) газете La Tribune Dimanche.

Сервис Visio создан межминистерским управлением по цифровым технологиям (DINUM), снабжен алгоритмом для создания текстовой расшифровки беседы и является 100% французской разработкой. Его протестировали около 40 тыс. пользователей.

Безопасность переговоров госслужащих

Амьель заявил об опасности зависимости от таких американских программ как Teams или Zoom, которую нужно победить «на уровне государства», чтобы обеспечить безопасность переговоров «в любых обстоятельствах».

Anthony DELANOIX / Unsplash.com Во Франции уже через год все госслужащие должны прекратить пользоваться американскими сервисам Teams или Zoom

По словам чиновника, «вредная» зависимость, особенно в цифровой сфере, «в обычной жизни может показаться безобидной», но в кризисные времена может «жестко эксплуатироваться» против страны.

«Мы должны постепенно избавляться от зависимости от американских инструментов, а также от неевропейских в целом», — сказал министр-делегат.

Амьель, видимо, считает, что кризисные времена наступили, так он сообщил также о том, что 10 тыс. госслужащих уже протестировали алгоритм на основе искусственного интеллекта от французской компании Mistral AI, и напомнил о проектах по созданию на территории Евросоюза хранилищ для чувствительных данных и собственных облачных сервисов.

Отказ от американского в Европе

В марте 2025 г. CNews писал о том, что вследствие геополитической напряженности и ухудшения отношений с США власти Евросоюза прорабатывают концепцию полного отказа от ОС Windows американской корпорации Microsoft.

Международный уголовный суд (ICC), базирующийся в Гааге, осенью 2025 г. заявлял, что отказывается от использования офисного ПО Microsoft Office после того, как его главный прокурор Карим Хан (Karim Khan) лишился доступа к своей учетной записи электронной почты Microsoft из-за введенных в США по отношению к нему санкций.

Airbus, один из двух крупнейших и известнейших мировых производителей самолетов наряду с Boeing, официально зарегистрированный в Нидерландах, тоже озаботился импортозамещением. В конце декабря 2025 г. стало известно, что компания ищет европейского облачного подрядчика для переноса в облако ключевых систем управления бизнесом, таких как CRM-системы, ERP-системы, системы управления производственными процессами и жизненным циклом продукции. Поиск подрядчика именно в Европе исполнительный вице-президент Airbus по цифровым технологиям Кэтрин Жестин (Catherine Jestin) объяснила «крайней конфиденциальностью» части данных: «Мы хотим гарантировать, что эта информация останется под европейским контролем».

Европейские компании начали задумываться о цифровой независимости после возвращения Дональда Трампа (Donald Trump) в Белый дом. Особые опасения у них вызывает американский закон Cloud Act, который позволяет властям США запрашивать данные, хранящиеся в зарубежных ЦОДах американских корпораций. В июле 2024 г. Microsoft признала во французском суде, что не может гарантировать суверенитет данных в соответствии с этим законодательством.