CNewsMarket обновил рейтинг-сравнение российских платформ для организации видеоконференцсвязи (ВКС). Цифровизация и устойчивая тенденция к дистанционным формам работы, совпавшие по времени с уходом с рынка крупных западных вендоров, дали мощный импульс к развитию собственных решений. В новом обзоре аналитики CNewsMarket оценивают функциональные и стоимостные характеристики ВКС-платформ от крупнейших отечественных разработчиков.

CNewsMarket публикует ежегодный обзор ВКС-платформ, практически полностью заместивших иностранные решения. Хотя малый и средний бизнес продолжают пользоваться бесплатными версиями Zoom, Microsoft Teams и Google Meet, крупные компании и государственный сектор переключились на решения с настроенными интеграциями с корпоративными системами и соответствующие стандартам информационной безопасности.

Высокая конкуренция на рынке коммуникационных платформ (только в этом обзоре приняли участие более 15 компаний) способствует развитию продуктов. Наиболее актуальная тенденция — активное применение возможностей ИИ-инструментария для создания полноценных цифровых рабочих сред. Одновременно этот же функционал все чаще служит уникальным отличием для действительно импортонезависимых платформ. Если задачи динамического шумоподавления успешно (и давно) решаются иностранными вендорами, то такие специфические функции, как транскрибирование аудиозаписи в текст на русском языке, протоколирование и резюмирование встреч, полноценно реализованы только в российском ПО.

Итоговая оценка включает в себя комплекс из более чем 130 критериев, разбитых на 4 группы. Оценка за функциональность учитывает более 50 критериев (в том числе ИИ-инструменты, режимы модерации, варианты интерактивного взаимодействия и управления виртуальными комнатами и др.). Особое внимание уделяется аспекту обеспечения кибербезопасности (20 критериев) — шифрование данных, хранение в контуре предприятия, аутентификация, интеграции с DLP- и SIEM-системами и др. Также при составлении рейтинга учитываются интеграционные возможности, доступность решения и качество технической поддержки.

Результаты рейтинга

Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».

Топ-10 российских решений для видеосвязи. Структура баллов Подробнее: Обзор «Российские ВКС-платформы 2025» Функциональность Экосистема и интеграции Безопасность Доступность и поддержка 550 290 270 105 480 270 245 95 435 275 230 105 475 205 180 105 436 190 230 105 435 210 220 90 410 225 210 95 421 249 170 90 405 255 180 75 315 180 255 100

Сравнение решений проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:

1. Функциональность:

Планирование разовых и периодических мероприятий

Создание виртуальной комнаты

Комната ожидания для гостей (лобби)

Публичная ссылка для конференций

Поддержка подключения в мероприятие по персональным ссылкам

Контроль присутствия участников в конференции/вебинаре в режиме реального времени

Подключение только в аудио-режиме (при плохой связи)

Чат внутри мероприятия

«Белая доска» в ВКС

Проведение опросов и голосований в режиме реального времени

Разделение по группам (сессионные залы)

Удаленное управление рабочим столом

Управление дисковым пространством

Работа с документами

Реакции в конференции

Отправка больших файлов (от 1 ГБ)

Max число участников в одном мероприятии в режиме конференции и в режиме вебинара

Возможность отображения на одном экране видео более чем от 100 абонентов

Возможности демонстрации

Хранение видеозаписей и архива

Возможности ИИ

Режимы модерации

Режимы видеотрансляции

2. Экосистема и интеграции:

Трансляция на сторонние сервисы (Rutube, VK и др.)

Интеграция с внешним календарем

Автоматическая рассылка напоминаний о предстоящей конференции

Отображение статуса приглашенных в мероприятие абонентов

Рассылка приглашения по почте

Адресная книга

Файловое хранилище

Поддержка роли переводчика для «живого» синхронного перевода

Интеграция с УАТС

Поддержка работы с SMS-шлюзом

Экосистемные сценарии работы (решения от одного вендора)

Возможность подключаться с различных устройств

Наличие нативных приложений

Наличие мобильной веб-версии

3. Безопасность:

Административные возможности пользователей платформы

Шифрование для передачи сообщений, аудио и видео

Защита чатов и файлов, передаваемых во время конференции

Хранение чатов в контуре организации

Соответствие требованиям 152-ФЗ

Соответствие стандарту ISO 27001

Пин-код на мероприятия

Интеграция с антивирусами

Интеграция с системами DLP и SIEM

Защита от подбора паролей и ID мероприятий

Многофакторная аутентификация, в т.ч. с помощью SMS

Внешняя аутентификация через Госуслуги (ЕСИА)

Запрет на скачивание файлов из внешних сетей

Наличие в реестре ПО

4. Доступность и поддержка:

Варианты поставки ВКС решения

Розничная стоимость одной лицензии при покупке 100 лицензий

Поддержка в режиме 24*7

Сообщество (в соцсетях и т.п.) для разработчиков, поддерживаемое вендором

Руководства (администратора, пользователя) размещены в открытом доступе

Наличие API-сервиса для сторонних разработчиков

Наличие полнофункциональной демо-версии

Длительность тестового периода полнофункциональной версии

Топ-5 российских ВКС-платформ 2025 Место Компания Платформа Рейтинг 1 IVA Technologies IVA MCU 1 215 2 МойОфис Squadus 1 090 3 Первая Форма 1F Teams 1 045 4 МТС Линк МТС Линк 965 5 Нота (ИТ-холдинг Т1) DION 961

Источник: CNewsMarket, 2026 г. Полная версия

Лидером рейтинга российских ВКС в 2025 г. признана корпоративная платформа видеоконференцсвязи IVA MCU. Среди отличительных особенностей платформы следует назвать комплексную систему информационной безопасности, соответствующую самым высоким стандартам крупного бизнеса. Глубокая интеграция с DLP- и SIEM-системами, полное соблюдение требований российского законодательства, собственные механизмы защиты платформы включая SBC, а также установка в закрытом контуре (on-premise). Собственная разработка на архитектуре MCU предполагает высокую производительность и работу даже в условиях плохой связи на слабых устройствах (планшетах и т.п.).

Второе место — у Squadus разработчика «МойОфис». Squadus — это цифровое рабочее пространство, объединяющее мессенджер, ВКС и вебинары. Возможности единой платформы позволяют создать «единое окно» для работы сотрудника со всеми документами и коммуникации внутри организации, то есть коммуникации и одновременная работа с документами в онлайн-режиме. Помимо этого, настроена интеграция и с другими корпоративными решениями и сервисами: АТС, служба каталогов, инструменты ИБ и др.

Третье место — у 1F Teams от компании «Первая форма». Платформа позиционирует себя как полноценный российский аналог Microsoft Teams и Zoom. При этом по ряду возможностей российская платформа уже превосходит решения от мировых вендоров, например, у Microsoft Teams в мобильной или веб-версии доступна только часть функциональности, тогда как у 1F Teams варианты для всех устройств полностью идентичны.

Правила начисления баллов

Рейтинг построен по балльной системе. Каждому решению начислены баллы в соответствии с таблицей. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.

Критерий Правило начисления баллов 1. Экосистемные сценарии работы (решения от одного вендора)

▪ ВКС и корпоративный календарь ▪ ВКС и телефония ▪ ВКС и корпоративный мессенджер ▪ ВКС и корпоративная почта ▪ Другое

2. Возможности ИИ

▪ Динамическое шумоподавление ▪ Транскрибирование в текст (русский язык) ▪ Транскрибирование в текст (иностранные языки) ▪ Субтитры в конференции/вебинаре (русский язык) ▪ Субтитры в конференции/вебинаре (иностранные языки) ▪ Онлайн-перевод в субтитры ▪ Автоматическое создание протокола встречи

3. Безопасность

▪ Шифрование для передачи сообщений, аудио и видео ▪ Защита чатов и файлов, передаваемых во время конференции ▪ Хранение чатов в контуре организации ▪ Соответствие требованиям законодательства РФ в области обработки персональных данных ▪ Соответствие международному стандарту информационной безопасности ISO 27001 ▪ Пин-код на мероприятия ▪ Интеграция с антивирусами ▪ Интеграция с системами DLP ▪ Интеграция с системами SIEM ▪ Защита от подбора паролей и ID мероприятий ▪ Многофакторная аутентификация ▪ Многофакторная аутентификация с помощью SMS ▪ Внешняя аутентификация через Госуслуги (ЕСИА) ▪ Запрет на скачивание файлов из внешних сетей

4. Поддержка в режиме 24*7 15 баллов за каждый вариант 1. Функциональность

▪ Планирование разовых и периодических мероприятий ▪ Создание виртуальной комнаты ▪ Комната ожидания для гостей (лобби) ▪ Публичная ссылка для конференций ▪ Поддержка подключения в мероприятие по персональным ссылкам (ограничение доступа) ▪ Контроль присутствия участников в конференции/вебинаре в режиме реального времени ▪ Подключение только в аудио-режиме (при плохой связи)

2. Чат внутри мероприятия

▪ Совместная работа и интерактив ▪ «Белая доска» в ВКС ▪ Проведение опросов и голосований в режиме реального времени ▪ Разделение по группам (сессионные залы) ▪ Удаленное управление рабочим столом ▪ Управление дисковым пространством ▪ Работа с документами ▪ Реакции в конференции ▪ Виртуальный фон ▪ Размытие фона ▪ Поднятие руки ▪ Передача файлов ▪ Отправка больших файлов (от 1 ГБ)

3. Интеграция и гибкость

▪ Трансляция на сторонние сервисы (Rutube, VK и др.) ▪ Интеграция с внешним календарем ▪ Автоматическая рассылка напоминаний о предстоящей конференции ▪ Отображение статуса приглашённых в мероприятие абонентов (подтвердил, отказался, под вопросом) ▪ Рассылка приглашения по почте ▪ Адресная книга ▪ Файловое хранилище ▪ Поддержка роли переводчика для «живого» синхронного перевода ▪ Интеграция с УАТС ▪ Поддержка работы с SMS-шлюзом ▪ Возможность отображения на одном экране видео более чем от 100 абонентов

4. Возможности демонстрации

▪ Текущего экрана без привязки к окнам ▪ Конкретного окна (приложения) ▪ Демонстрация не только видео, но и аудио (демо экрана с системным аудио) ▪ Поддержка демонстрации для SIP-терминалов (BFCP) ▪ Поддержка демонстрации для H.323-терминалов (H.239) ▪ Одновременная демонстрация от нескольких участников

5. Хранение видеозаписей и архива

▪ В облаке ▪ В корпоративном файловом хранилище платформы ВКС ▪ Другое

6. Режим модерации

▪ Назначение ролей (администратор, пользователь, слушатель) ▪ Передача прав модератора во время собственного отключения из конференции ▪ Возможность принудительной остановки демонстрации участника ▪ Выключение камер и микрофонов всех участников или кого-то определенного ▪ Разрешение на запись конференции/вебинара ▪ Возможность вызова участника из списка приглашенных ▪ Возможность пригласить нового участника во время конференции ▪ Возможность пригласить участника по мобильному/городскому телефону ▪ Удаление сообщений в чате ▪ Модерирование сообщений в чате конференции/вебинара ▪ Премодерация сообщений в чате

7. Административные возможности пользователей платформы

▪ Управление настройками безопасности ▪ Управление тарифом, возможность подключения дополнительных опций ▪ Контроль списка участников в реальном времени ▪ Возможность ограничения встреч только для сотрудников организации ▪ Аудит-лог

8. Режимы видеотрансляции

▪ 1080p ▪ 2K ▪ 4K

9. Возможность подключаться:

▪ Веб-клиент ▪ Десктоп-клиенты ▪ Мобильные приложения ▪ SIP-терминалы ▪ H.323 – терминалы

10.Наличие мобильной веб-версии 11.№ в едином реестре российского ПО 12.Варианты поставки ВКС решения

▪ Облако ▪ On-premise

13.Поддержка

▪ Сообщество (в соцсетях и т.п.) для разработчиков, поддерживаемое вендором ▪ Руководства (администратора, пользователя) размещены в открытом доступе ▪ Наличие API-сервиса для сторонних разработчиков ▪ Наличие полнофункциональной демо-версии

▪ Наличие полнофункциональной демо-версии 10 баллов за каждый вариант 1. Наличие нативных приложений для:

▪ Windows ▪ MacOS ▪ Linux и российские ОС на его основе ▪ Android ▪ iOS ▪ ОС Аврора (мобильная)

2. Поддержка браузеров:

▪ Chrome ▪ Firefox ▪ Edge ▪ Opera ▪ Яндекс

Вариант ответа «Частично 5 баллов за каждый вариант Max число участников в одном мероприятии в режиме конференции До 1 000 участников = 5 баллов Более 1 000 участников = 10 баллов Без ограничений = 15 баллов

Без ограничений = 15 баллов Max число участников в одном мероприятии в режиме вебинара До 10 000 участников = 5 баллов Более 10 000 участников = 10 баллов Без ограничений = 15 баллов

Без ограничений = 15 баллов Розничная стоимость одной лицензии в рублях без клиентских скидок при покупке 100 лицензий Высокая = 5 баллов Средняя = 10 баллов Низкая = 15 баллов Низкая = 15 баллов Длительность тестового периода полнофункциональной версии До 14 дней = 5 баллов 15 – 30 дней = 10 баллов Более 30 дней = 15 баллов Бессрочно = 20 баллов Бессрочно = 20 баллов

