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Ученая степень ценится на рынке труда выше, чем диплом MBA

SuperJob выяснил, что обладатели ученой степени пользуются бо́льшим преимуществом при трудоустройстве, чем выпускники бизнес-школ MBA. В опросе приняли участие представители тысячи компаний из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Соискатели со степенью кандидата или доктора наук имеют преимущество при трудоустройстве перед претендентами с высшим образованием в каждой пятой компании. Руководители с ученой степенью пользуются приоритетом в найме также у каждого пятого работодателя, а вот с дипломом MBA — только у каждого девятого (11%).

Изучение активной базы резюме показывает, что сейчас больше всего кандидатов с ученой степенью — в сферах медицины, высшего образования, промышленности, строительства и юриспруденции, со степенью MBA — в финансах, продажах, маркетинге, HR и сфере управления ИT-проектами.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 201. Время проведения: 2 июня — 15 июля 2025 г. Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, занимающиеся подбором на позиции с высшим образованием/руководящие должности. Размер выборки: одна тыс. респондентов

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