AOC представила новые бизнес-мониторы линейки P2. Цены

AOC представила новую линейку мониторов P2, ориентированную на профессиональных пользователей. В линейку вошли мониторы с диагональю 21,5 дюйма (54,7 см), 23,8 дюйма (60,4 см), 27 дюймов (68,6 см) и сверхширокая 34-дюймовая модель (86 см).

Разнообразие выбора позволит предусмотреть индивидуальные потребности каждого пользователя. За исключением 34-дюймовой сверхширокой модели CU34P2A, оснащённой изогнутой (1500R) VA матрицей, остальные устройства оборудованы плоскими IPS-панелями. Они гарантируют реалистичную цветопередачу, широкую цветовую гамму и углы обзора 178°/178° — идеальные характеристики для создания и редактирования контента.

Отдельные модели (24P2C и 27P2C) оборудованы разъёмом USB-C и обеспечивают более удобное отображение и передачу данных, а также питание мобильных устройств с помощью одного кабеля USB-C. KVM-переключатель, которым оснащены новинки, позволяет использовать одну клавиатуру и мышь для двух разных ПК (подключенных через USB-C и USB-хаб).

Линейка AOC P2 — это усовершенствованная версия предшественницы — отмеченной наградами линейки P1. Все новые модели отличаются стильным дизайном без рамок с трёх сторон. Темная матовая отделка нижней рамки и подставки красиво подчеркивает элегантность устройств. Узкие боковые рамки позволяют создавать практически бесшовные системы из нескольких мониторов для повышения производительности.

Мониторы P2 можно собрать без использования специальных инструментов, а благодаря удобным креплениям, разборка монитора также не потребует особых усилий. Специальная ниша для кабелей позволит содержать стол в порядке. Регулировка высоты стойки (150 мм), наклона (-5~35°) и поворота (180°, кроме сверхширокого CU34P2A с поворотом 90°) гарантируют эргономичность, что особенно пригодится при совместном использовании или при работе в небольшом офисе. Такие условия всё чаще встречаются в административных учреждениях и стартапах.

Все десять моделей новой линейки оснащены внушительным набором функций и оборудованы 4-портовым хабом USB 3.2, разъёмом USB uplink и двумя встроенными 2-ваттными динамиками. Хаб USB 3.2 ещё больше расширяет возможности подключения и обеспечивает высокую скорость передачи данных.

Модели с диагональю 21,5, 23,8 и 27 дюймов оснащены панелями IPS с максимально точной цветопередачей, охватывающей широкую цветовую гамму (до 123,3% sRGB и до 90,9% DCI-P3). Все десять моделей линейки P2 отличаются широкими углами обзора 178°/178°, благодаря чему не бликуют и не искажают цвета при просмотре со стороны.

При потребности в дополнительной четкости и резкости можно выбрать 23,8-дюймовый Q24P2Q или 27-дюймовый Q27P2Q с разрешением QHD (1440p), 27-дюймовый U27P2 с кристально чётким разрешением UHD (2160p) или сверхширокий 34-дюймовый CU34P2A с разрешением UWQHD (3440x1440). В остальных моделях используется матрица с разрешением Full HD (1080p).

Все модели (кроме U27P2 и CU34P2A) обладают временем отклика 4 мс и частотой обновления 75 Гц. Это на 25% больше по сравнению с обычными мониторами с частотой 60 Гц. Поддержка VRR обеспечивает более плавное движение курсора и повышенную общую чувствительность, что позволяет избежать разрывов и рывков изображения.

Сверхширокий монитор CU34P2A отличается от остальных представителей линейки P2 впечатляющим соотношением сторон 21:9, высоким разрешением 3440x1440 UWQHD, яркостью 300 нит, MPRT 1 мс (время отклика движущегося изображения) и поддержкой AMD FreeSync. Изогнутый VA-дисплей с кривизной 1500R обеспечивает четкость цветов, отображение глубокого чёрного и высокую контрастность. Это усиливает эффект погружения, а горизонтальная площадь экрана увеличивается. Кроме того, панель CU34P2A гарантирует увеличенную плавность движущихся изображений благодаря частоте обновления 100 Гц. Таким образом, CU34P2A —не только очевидное решение для значительного повышения продуктивности работы, но и мощный инструмент для игр и развлечений.

Мониторы линейки P2 оснащены широким выбором разъёмов. В то время как большинство моделей оборудовано стандартными входами VGA, DVI, DisplayPort и HDMI, чего достаточно как для устаревших, так и современных систем, 24P2C и 27P2C более прогрессивны благодаря универсальности подключения. Мониторы оснащены разъёмом USB-C и USB-хабом, что позволяет подключить к ним ноутбук с помощью одного кабеля USB-C. Сигнал дисплея и данные на высокой скорости передаются через USB-C (альтернативный режим DisplayPort), а возможность одновременной зарядки ноутбука сохраняется благодаря USB Power Delivery. Когда монитор подключен к настольному ПК с помощью кабеля USB uplink, а клавиатура и мышь также подключены к монитору, встроенный переключатель KVM позволяет использовать их с двумя разными ПК. Это может пригодиться в ситуации, когда пользователь подключает рабочий ноутбук к домашнему ПК с монитором 24P2C или 27P2C.

Ноутбук можно присоединить к монитору через разъём USB-C и менять устройства с помощью KVM-переключателя, управляя двумя ПК при помощи одной клавиатуры и мыши.

Чтобы соответствовать актуальным требованиям энергоэффективности и экологическим нормам, все модели P2 обладают сертификатами EnergyStar 8, TCO 8 и EPEAT Gold. Все десять моделей дополнительно оснащены технологией AOC Flicker-Free, которая устраняет мерцание благодаря использованию постоянного тока вместо широтно-импульсной модуляции. Режим Low Blue Light помогает снизить уровень потенциально опасного синего свечения, благодаря чему монитор комфортно использовать в условиях слабого освещения.

Рекомендованные розничные цены мониторов 22P2DU и 22P2Q составляют 10 849 руб. и 11 629 руб. соответственно. Рекомендованные розничные цены мониторов 24P2Q, 24P2C и Q24P2Q составляют 14 749 руб., 17 099 руб. и 17 879 руб. соответственно. Рекомендованные розничные цены мониторов 27P2Q и Q27P2Q составляют 17 099 руб. и 23 339 руб. Мониторы 27P2C и U27P2 появятся в июле по цене 20 219 руб. и 31 149 руб. Монитор CU34P2A будет доступен с августа по цене 36 609 руб.