Исследование Xerox: 82% сотрудников могут вернуться в офисы через 12–18 месяцев

Топ-менеджеры ожидают, что через 12–18 месяцев в среднем 82% сотрудников в их компаниях снова будут работать в офисах, как показало глобальное исследование бизнеса, проведенное по заказу Xerox. Готовясь к возвращению персонала, организации инвестируют в новые ресурсы для поддержки гибридной занятости — удаленной и офисной. В ответ на вызовы пандемии компании планируют на 56% увеличить бюджеты на внедрение высоких технологий и ускорить цифровую трансформацию на 34%.

Опрос о будущем работы провела по заказу Xerox независимая исследовательская компания Vanson Bourne. Она собрала мнения 600 респондентов, принимающих решения в области ИТ, включая руководителей высшего звена из США, Канады, Великобритании, Германии и Франции. Все участники опроса работают в компаниях со штатом не менее 500 человек. Респонденты рассказали, что столкнулись с серьезными вызовами при внезапном переходе на удаленную работу: 72% опрошенных сообщили, что не были полностью готовы к этому с технической точки зрения. Наряду с технологиями (29%) главными проблемными зонами во время вынужденной работы из дома были нарушения коммуникации между командами и между отдельными сотрудниками (26%), а также сохранение концентрации (25%).

«Нет никаких сомнений в том, что пандемия COVID-19 изменила подходы к работе. И все же исследование показало: со временем многие компании планируют вернуть большинство сотрудников обратно в офисную среду. Это может быть связано с разными факторами, в том числе с особенностями коммуникации, скоростью принятия решений и развитием талантливых специалистов, — отметил Стив Бандровжак, президент и операционный директор Xerox. — В то же время внезапное прекращение работы и сохраняющаяся гибридная схема занятости выявили технические пробелы, которые требуют дополнительных инвестиций в ближайшие месяцы».

Компании планируют вернуть большинство сотрудников в офисы, но сохранят расширенные политики удаленной работы. До обязательного перехода на работу из дома 33% респондентов отмечали, что их больше всего беспокоит безопасность сетей и данных при взаимодействии с удаленными сотрудниками. 24% были озабочены производительностью персонала, а 16% — технической инфраструктурой. Эти опасения в сочетании с убежденностью 95% респондентов в том, что личное общение важно для развития личности и выявления талантов, указывают на то, что широко распространившаяся дистанционная работа не заменит традиционные подходы.

Однако теперь, когда компании стали лучше относиться к удаленной работе, меняются позиции и политики высшего руководства и специалистов, принимающих решения в области ИТ. Среди стран — участниц опроса максимальный рост доверия к дистанционной работе можно ожидать в США (86%). Далее следуют Великобритания (80%), Германия (80%), Канада (77%) и Франция (75%). Кроме того, 58% респондентов планируют в следующем году изменить политику работы из дома, отмечая потребность компаний в поддержке гибридной занятости.

Вывод Xerox: сотрудники могут не вернуться в офисы сразу и в прежнем количестве, но в обозримом будущем организациям будет необходима поддержка гибридной занятости.

Внезапные предписания о работе из дома быстро выявили технические пробелы. Быстрый переход на удаленную работу вызвал трудности у большинства компаний. Только 28% отметили, что были полностью к этому готовы, а 29% признали технологии своей главной уязвимостью. Среди стран — участниц опроса Франция была наименее подготовлена к внезапному переходу на дистанционную работу, а США были готовы к нему лучше остальных. Если говорить о технологиях, респонденты назвали своими главными проблемами удаленную ИТ-поддержку (35%), несовершенство средств управления рабочими процессами (27%), нехватку инструментов коммуникации и совместной работы (22%), а также облачных решений (10%). 85% руководителей упустили из виду доступность и простоту использования офисных принтеров. Больше всего этого не хватает респондентам из США (93%), за которыми следуют Германия (92%) и Франция (91%).

Вывод Xerox: чтобы в будущем смягчить последствия дестабилизирующих факторов, таких как быстрый переход на удаленную работу при пандемии COVID-19, компании будут стремиться инвестировать в новые технологии и исследовать дополнительные возможности существующих инструментов, ускоряя процессы цифровой трансформации.

Приоритеты при закупке технических решений смещаются в сторону улучшенной поддержки сотрудников. В результате технических пробелов, выявленных при внедрении преимущественно удаленной работы, 70% ИТ-руководителей по всему миру пересматривают расход своих бюджетов. Компании наращивают инвестиции в технические ресурсы для дистанционной работы (55%) или в гибрид удаленных и офисных ресурсов (40%). Другие инвестиционные приоритеты бизнеса в период пандемии — облачные решения (65%), программное обеспечение для удаленной ИТ-поддержки (63%) и совместной работы (52%).

Офисная техника, такая как ноутбуки и принтеры, стала еще одним важным предметом беспокойства, особенно для французских компаний. 22% респондентов из них назвали оборудование самой важной из своих потребностей в области технологий, производительности и общего опыта работы.

Вывод Xerox: пандемия COVID-19 ускоряет реализацию планов цифровой трансформации. Компании уделяют повышенное внимание удовлетворению потребностей сотрудников как в оборудовании, так и в программном обеспечении.