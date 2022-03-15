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Гендиректором Softline Россия стал выходец из Xerox

Гендиректором Softline Россия назначен Владимир Лавров. Ранее он занимал должность коммерческого директора компании. В новой должности Лавров займется расширением портфеля ПО и оборудования для российских организаций, а также сосредоточится на сохранении стабильности ИТ-инфраструктуры клиентов компании. С 1994 г. Лавров работал в американской корпорации Xerox и стал работать в Softline Group в 2019 г.

Новый гендиректор

Гендиректором Softline Россия назначен Владимир Лавров. Ранее он занимал пост коммерческого директора. На новой должности в его задачи будет входить поддержка российских заказчиков и адаптация к новым экономическим и технологическим условиям, а также расширение портфеля ПО и оборудования для российских организаций. Об этом редакции рассказали представители компании.

«Свою главную задачу я вижу в сохранении стабильности ИТ-инфраструктуры наших клиентов, перед которыми сейчас стоят масштабные задачи как по перестройке, так и по ускоренному импортозамещению и поиску новых технологий и подходов», — отметил Лавров.

В компании уточнили, что должность гендиректора является новой для Softline Россия.

Биография

Владимир Лавров с 1994 г. работал в американской корпорации Xerox. Там он развивал корпоративный, партнерский и сервисный бизнес в России и странах СНГ, отвечал за организацию инфраструктуры и реализацию первых крупных аутсорсинговых проектов в Xerox Евразия.

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Гендиректор Softline Россия Владимир Лавров

В 2019 г. Лавров присоединился к Softline Group в качестве директора управления информационной безопасности, и позже он занял пост коммерческого директора Softline в России.

Последние новости компании

Softline была основана в 1993 г. и специализируется на поставках ПО и оборудования, облачных технология и ИТ-сервисах. Ее головная структура Softline Holdings зарегистрирована на Кипре. Головной офис компании находится в Лондоне. Компания насчитывает 8,2 тыс. сотрудников, которые работают в более чем 60 странах Азии, Латинской Америки, Восточной Европы и Африки.

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В октябре 2021 г. Softline провела первичное размещение своих акций на Лондонской бирже со вторичным размещение в Москве. В ходе размещения компания привлекла $400 млн.

Согласно инвестиционному проспекту Softline, опубликованному в конце 2021 г., на Россию приходится 60% от оборота компании и 67% от ее валютной выручки. В абсолютных значениях оборот Softline в России в 2021 г. финансовом году (закончился 31 марта 2021 г.) составил $1,08 млрд.

В марте 2022 г. CNews рассказал о том, как Softline избежал санкций. Компания разместила сообщение на сайтеЛондонской фондовой бирже, согласно которому она не является структурой, находящейся под контролем или действующей в интересах российских лиц.

Основатель и контролирующий владелец Softline Игорь Боровиков покинул пост председателя совета директоров, став его простым членом. Независимый директор Жак Герс (Jacques Guers) займет этот пост. Боровиков же возглавит комитет по слияниям и поглощениям (M&A) совета директоров с прицелом на покупки за пределы СНГ.

Кристина Холупова

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