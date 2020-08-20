МФУ Xerox AltaLink B8100: новый цифровой бизнес-ассистент на платформе ConnectKey

Xerox объявил о запуске МФУ Xerox AltaLink B8100. Новинка обеспечивает улучшенную поддержку современной гибкой рабочей среды и помогает компаниям ускорить цифровую трансформацию, открывая доступ к экосистеме приложений Xerox ConnectKey.

МФУ Xerox AltaLink B8100 не только предлагает возможности печати, но и позволяет ускорить цифровизацию рабочего места, поддерживая сканирование со скоростью до 250 страниц в минуту и оптическое распознавание текста. Приложения Xerox ConnectKey, в том числе для подключения к популярным облачным решениям, расширяют возможности МФУ, обеспечивая поддержку ключевых приоритетных для бизнеса задач при переходе от физических к цифровым процессам.

По оценке Quocirca, умные МФУ — ключевой драйвер цифровой трансформации. Они открывают доступ к сервисам и системам, выходящим за рамки простой цифровизации, а также к сложным бизнес-процессам и автоматизации документооборота.

Xerox AltaLink B8100

Повышенная гибкость рабочей силы усложняет задачи, связанные с защитой данных. Xerox сотрудничает с ведущими экспертами по кибербезопасности, такими как McAfee и Cisco, чтобы реализовывать в моделях семейства AltaLink встроенные средства всесторонней защиты самого устройства и сети. Интеграция с ведущими в отрасли системами безопасности, такими как SIEM-решения McAfee, LogRhythm и Splunk, упрощает формирование отчётов и управление инцидентами.

МФУ Xerox AltaLink B8100 уже доступны в России.