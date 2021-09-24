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Xerox объявил о создании новой компании CareAR для разработки программных продуктов

Xerox объявил о создании холдинговой компании CareAR Holdings, которая объединила платформы CareAR, DocuShare и XMPie. CareAR получила постинвестиционную оценку в $700 млн и привлекла $10 млн инвестиций в акционерный капитал от ServiceNow, ведущей компании на рынке цифрового документооборота.

CareAR возглавит Стив Бандровчак, президент и главный операционный директор Xerox. В дополнение к текущим обязанностям он станет председателем совета директоров CareAR. Сэм Вайсберг, основатель CareAR, станет президентом компании.

Расширенная платформа сервисного обслуживания CareAR объединяет в себе систему управления контентом DocuShare, решение для многоканальных коммуникаций XMPie и службу искусственного интеллекта Alto AI, разработанную в центре Xerox PARC. Благодаря визуальным инструментам и удобному доступу к данным это позволяет поднять сервисное обслуживание на стабильно высокий уровень — как для персонала, так и для конечных потребителей. При этом поставщики услуг могут сократить операционные расходы и уменьшить выбросы парниковых газов. Новая платформа CareAR работает на базе технологий дополненной реальности (AR), которые Xerox получил с приобретением компании CareAR в начале этого года. Решение интегрировано с системой ServiceNow® Field Service Management, что позволяет специалистам сервисных служб использовать знания более опытных экспертов, проходя AR-инструктажи в формате живого общения.

AR-технологии CareAR меняют экосистему сервисной поддержки и решают ключевые задачи устойчивого развития и управления персоналом, в том числе удобство доступа к данным, кадровые проблемы, такие как выход на пенсию.

«CareAR предлагает инструменты, в которых нуждаются отрасли с интенсивным сервисным обслуживанием: инструктажи в режиме реального времени, визуальные средства и простой доступ к данным для каждого пользователя. И всё это на базе предиктивного искусственного интеллекта», — сообщает Джон Висентин, генеральный директор и заместитель председателя правления Xerox.

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