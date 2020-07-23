Xiaomi открыла первый официальный магазин в Москве в 2020 году

Компания Xiaomi впервые в 2020 г. открыла официальный офлайн-магазин в Москве. Магазин общей площадью 75 м2 в торгово-развлекательном центре «FORT Отрадное».

Торговая точка функционирует в формате авторизованного Mi Store и предлагает широкий ассортимент продукции Xiaomi, официально доступной в России. Уже сейчас покупатели, желающие лично ознакомиться с новинками, имеют возможность прийти и испытать продукты.

До 29 июля 2020 г. посетителям магазина предлагаются специальные акции. При покупке от 5000 руб. покупатели получат в подарок флэш-накопитель в эксклюзивном дизайне, а приобретя любой смартфон Xiaomi, гости получат кэшбек в размере 10% на подарочную карту магазинов сети. Кроме того, ограниченное количество покупателей получит возможность приобрести смартфон Redmi Note 9S по цене 10 руб.

8 июля 2020 г. Xiaomi анонсировала сотрудничество с дистрибьютором Inventive Retail Group, в рамках которого планирует открыть в России 60 новых монобредновых офлайн-магазинов. Весь персонал проходит подготовку в Xiaomi и готов помочь с любыми вопросами и консультациями.