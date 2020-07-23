Новое в СХД
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Интеграция
Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM

Спецпроекты

Xiaomi открыла первый официальный магазин в Москве в 2020 году

Ритейл Розница Техника
, Текст: Эльяс Касми

Компания Xiaomi впервые в 2020 г. открыла официальный офлайн-магазин в Москве. Магазин общей площадью 75 м2 в торгово-развлекательном центре «FORT Отрадное».

Торговая точка функционирует в формате авторизованного Mi Store и предлагает широкий ассортимент продукции Xiaomi, официально доступной в России. Уже сейчас покупатели, желающие лично ознакомиться с новинками, имеют возможность прийти и испытать продукты.

До 29 июля 2020 г. посетителям магазина предлагаются специальные акции. При покупке от 5000 руб. покупатели получат в подарок флэш-накопитель в эксклюзивном дизайне, а приобретя любой смартфон Xiaomi, гости получат кэшбек в размере 10% на подарочную карту магазинов сети. Кроме того, ограниченное количество покупателей получит возможность приобрести смартфон Redmi Note 9S по цене 10 руб.

8 июля 2020 г. Xiaomi анонсировала сотрудничество с дистрибьютором Inventive Retail Group, в рамках которого планирует открыть в России 60 новых монобредновых офлайн-магазинов. Весь персонал проходит подготовку в Xiaomi и готов помочь с любыми вопросами и консультациями.

Другие материалы рубрики

В России открылся первый фирменный магазин Xiaomi. Видео

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Безопасные вентиляторы: какой выбрать для квартиры?

Стоит ли покупать PlayStation 4 Pro в 2020 году

Триммер или газонокосилка — что выбрать для дачи?

Лучшие ноутбуки-трансформеры: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Катодное покрытие дало вторую жизнь литий-ионным батареям

Черные дыры — неисчерпаемый источник энергии

Следующее поколение миниатюрной электроники не за горами

Обнаружен центр тяжести Солнечной системы
Показать еще
«Лаборатория Касперского» анонсировала новые решения для корпоративной кибербезопасности «Лаборатория Касперского» анонсировала новые решения для корпоративной кибербезопасности Руслан Рахметов, Security Vision: Чем российское ПО на самом деле лучше западного Руслан Рахметов, Security Vision: Чем российское ПО на самом деле лучше западного Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live