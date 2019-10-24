Xiaomi начала российские продажи смартфона Mi 9 Lite. Цены

Xiaomi представила на российском рынке новый смартфон серии Mi 9 — Mi 9 Lite. Модель Mi 9 Lite разработана с учётом растущих потребностей молодых любителей мобильной фотографии и получила флагманские фотокамеры, включая 32 МП фронтальную камеру для селфи и 48 МП основную камеру с тремя фотомодулями. Кроме того, новинка оснащена быстрым встроенным в экран сканером отпечатков пальцев и мощной батареей ёмкостью 4030 мАч.

Основная камера Mi 9 Lite состоит из трёх фотомодулей, главный из которых оснащён крупноформатным сенсором с диагональю ½ дюйма и разрешением 48 МП, и гарантирует невероятно высокую детализацию снимков. Технология 1,6 нм 4-в-1 Super Pixel обеспечивает захват большего количества света, позволяя камере получать яркие и чистые фотографии даже при низком освещении.

В состав тройной основной камеры входит также модуль со сверхширокоугольным объективом с углом зрения 118°, способным захватывать обширные сцены. Интеллектуальный алгоритм автоматически определяет архитектурные объекты и большие группы людей в кадре и рекомендует переключиться в режим сверхширокоугольной съёмки, чтобы получить более интересный снимок. При включенной функции интеллектуальной коррекции искажений камера автоматически исправляет дисторсию, характерную для сверхширокоформатных объективов. Наконец, третий модуль основной камеры Mi 9 Lite отвечает за определение глубины объектов и позволяет делать выразительные портреты с эффектом размытия заднего плана.

Еще одна интересная функция — AI Skyscaping — способна определять наличие неба в кадре и превращать пасмурный пейзаж в яркий солнечный день или восход солнца. Этот алгоритм был разработан в лаборатории Mi AI Lab с помощью глубинного обучения и анализа более 100 тысяч фотографий с изображением неба.

Фронтальная камера нового Xiaomi Mi 9 Lite использует флагманский сенсор с разрешением 32 МП и также поддерживает технологию объединения четырёх пикселей для повышения чувствительности матрицы при съёмке в условиях низкого освещения. Фронтальная камера поддерживает дистанционный спуск затвора с помощью взмаха ладони, а также режим панорамного автопортрета, объединяющий три кадра в один, что позволяет захватить больше людей на групповой фотографии.

Новый Mi 9 Lite представлен в трёх цветах: «Белый жемчуг», «Синяя волна» и «Серый оникс». Корпуса устройств проходят через те же отделочные процессы, которые применяются при производстве старшей модели Mi 9, а изогнутое защитное стекло Corning Gorilla Glass 5, покрывающее заднюю поверхность, обеспечивает очень комфортные тактильные ощущения при использовании смартфона. Новая модель получила аналогичный с Mi 9 AMOLED дисплей с диагональю 6,39 дюйма, благодаря тонким рамкам занимающий 91% фронтальной поверхности корпуса.

Кроме камеры для селфи, на задней поверхности нового смартфона расположены вертикальный логотип и многоцветный светодиод, который, помимо сигнализации о состоянии устройства, выполняет также функцию светомузыки, мигая в такт музыкальным трекам.

Смартфон Mi 9 Lite оснащён быстрым и надёжным сканером отпечатков пальцев, который встроен прямо в экран. Технология фильтрации синей составляющей спектра подсветки экрана, отвечающая за защиту глаз пользователя, была сертифицирована германским Институтом тестирования и сертификации VDE. Режим чтения Reading mode 2.0 и функция аппаратного контроля яркости дополнительно снижают нагрузку на зрение при использовании смартфона в темноте, не искажая при этом отображаемые цвета и исключая мерцание экрана при слабом внешнем освещении.

Построенный на базе мобильной платформы Snapdragon 710, смартфон Mi 9 Lite обеспечивает высокую производительность и безупречное быстродействие на самых разнообразных задачах. Встроенный накопитель ёмкостью 64 или 128 ГБ и поддержка карт памяти объёмом до 256 ГБ позволяют сохранять практически неограниченное количество фотографий и видеороликов.

Несмотря на изящный дизайн и малый вес, всего 179 г, новый Mi 9 Lite получил мощную батарею ёмкостью 4030 мА•ч, которая совместно с усовершенствованными технологиями энергосбережения обеспечивает до двух дней автономной работы без подзарядки при обычном сценарии использования. Смартфон поддерживает быструю зарядку со штатным зарядным устройством мощностью 18 Вт, которая позволяет пополнить батарею с 0 до 43% всего за 30 минут. Дополняют картину многофункциональный модуль NFC, высококачественное аудио, разъём для наушников и ИК порт.

Продажи нового Mi 9 Lite в России стартуют 24 октября в онлайн-магазине Mi.com, в сети Официальных магазинов Mi Store, а также у розничных партнеров Xiaomi. Стоимость устройства с 6 ГБ ОЗУ и встроенным накопителем на 64 ГБ составила 22 990 рублей, версия с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ доступна по цене 24 990 рублей.