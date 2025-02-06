Разделы

Бизнес
|

Ассоциация «Руссофт» заключила соглашение о сотрудничестве с IT Park Uzbekistan

Ассоциация «Руссофт» заключила соглашение о сотрудничестве с IT Park Uzbekistan. Подписантами стали Валентин Макаров, президент «Руссофт», и Махлие Муксинова, директор по развитию экспорта ИТ-услуг IT Park Uzbekistan.

Соглашение направлено на развитие сотрудничества и укрепления партнерских отношений между российскими и узбекскими ИТ-компаниями. Стороны планируют совместно работать над поиском партнеров и содействовать реализации аутсорсинговых проектов в сфере ИТ и бизнес-услуг. Эта деятельность включает организацию встреч, помощь в установлении контактов и регистрации бизнеса в Узбекистане, проведение онлайн- и офлайн-мероприятий, а также организацию новых бизнес-миссий компаний «Руссофт» в Узбекистан.

Андрей Телюков, TData: Многие осознали, что зарубежные open-source решения могут исчезнуть в любой момент

Цифровизация

Особое внимание сторон будет уделено созданию совместных проектов в области ИТ, в том числе, ИТ-аутсорсинга и поддержки бизнес-процессов. Еще одним важным направлением работы станет разработка и продвижение совместных инициатив в области разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта, интернета вещей, виртуальной и дополненной реальности. Обе стороны отметили потенциал IT Park Uzbekistan как регионального хаба, который может способствовать российским ИТ-компаниям в расширении присутствия и развитии бизнеса на рынках Центральной Азии.

«В IT Park Uzbekistan созданы действительно уникальные условия для ведения ИТ-бизнеса его резидентами, в первую очередь для их продвижения на зарубежные рынки. Этот опыт очень созвучен деятельности «Руссофт», и мы надеемся, что в рамках нашего соглашения будем вместе способствовать реализации этих планов. В ближайшее время мы сосредоточимся на поиске партнеров и создании новых проектов, старт чему был дан в рамках нашей бизнес-миссии в Узбекистан. Я вижу серьезный потенциал для сотрудничества, особенно в сфере использования IT Park Uzbekistan для продвижения продуктов и платформ российских разработчиков на глобальном рынке. При этом мы будем использовать очевидный потенциал внедрения «доверенных» решений российских ИТ-компаний в органах власти и коммерческом секторе Узбекистана. «Руссофт» надеется на плодотворную совместную работу, которая принесет пользу и российской, и узбекской стороне. Можно рассчитывать на создание в Узбекистане серьезного хаба для продвижения российских технологий в Центральной Азии, а также на рынках Ближнего Востока и ЮВА», – отметил Валентин Макаров, президент «Руссофт».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Кузнецов, «МегаФон ПроБизнес»: Выросло число зарубежных поездок с пересадками, и мы сделали переключение между сетями бесшовным

Российская ИТ-компания ищет экзорциста для изгнания демонов из сотрудников. Платят хорошо, но никакой удаленки

Андрей Телюков, TData: Многие осознали, что зарубежные open-source решения могут исчезнуть в любой момент

Softline купил за 100 миллионов компанию у своих топ-менеджеров

Как выстроить СЭД в компании с 49 подразделениями по всей России

Мошенники воруют аккаунты пассажиров Шереметьево через поддельные точки Wi-Fi

Конференции

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025

Цифровизация финансового сектора 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 13 Pro: сочетание элегантности и производительности

Лучшие приложения, чтобы выучить правила дорожного движения и сдать экзамен: выбор ZOOM

Лучшие геймерские ноутбуки начала 2025 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики
Показать еще