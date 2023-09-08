Разделы

Бизнес
|

Ассоциация «Руссофт» и сообщество «я-ИТ-ы» подписали соглашение о сотрудничестве

Некоммерческое партнерство разработчиков программного обеспечения «Руссофт» и некоммерческое партнерство содействия развитию информационных технологий «Клуб ИТ-директоров «я-ИТ-ы» Центрального федерального округа» подписали соглашение о сотрудничестве, целью которого является продвижение интересов и профессиональное развитие участников ИТ-отрасли для повышения уровня цифровизации российской экономики.

Сотрудничество сторон предполагает активную работу по формированию и продвижению законодательных и общественных инициатив для улучшения качества подготовки ИТ-кадров, развития сообществ цифровых управленцев.

На рынке отечественных мессенджеров пока нет лидера
бизнес-коммуникации

Валентин Макаров, президент НП «Руссофт», сказал: «Считаю важным объединить усилия организованного ИТ-бизнеса в лице «Руссофт» и цифровых управленцев в лице сообщества «я-ИТ-ы» для продвижения общих интересов по эффективной цифровизации экономики страны. Мы планируем ряд мероприятий и активностей. Важным направлением сотрудничества также станет взаимодействие с партнёрами из дружественных стран для роста экспорта российских ИТ-продуктов и услуг и привлечения квалифицированных ИТ-кадров и импорта необходимой ИТ-продукции».

Павел Клепинин, директор по стратегическому развитию «Клуб ИТ-директоров «я-ИТ-ы», сказал: «Для сообщества «я-ИТ-ы» заключение соглашения с такой серьёзной ассоциацией - важная веха в развитии международного направления. Прямо сейчас наши организации уже совместно готовят онлайн- и офлайн-деловые конференции в Индии, направленные на установление крепких связей между CIO/CDTO наших стран по линии общественной дипломатии. На очереди остальные страны BRICS+».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Yadro начала тайно производить клавиатуры и мыши. Они всплыли на Avito и «Яндекс.Маркете»

В России бешеными темпами растут зарплаты ИТ-шников. Программистам для Android платят 500 тыс., разработчикам для iPhone - еще больше

Владельцев «Билайна» заставили продать британского интернет-провайдера

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября

Европа сняла санкции с экс-главы Ozon

Один из главных инфраструктурных операторов России перевозит 6500 сотрудников на российский Linux «Альт»

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Как оплачивать покупки смартфоном без карты в 2023 году: рабочие способы

Лучшие роботы-мойщики окон 2023: выбор ZOOM

Самые неожиданные решения, которые помогут в учебе: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены подземные алмазные фонтаны — результат распада суперконтинентов

Астрономы впервые обнаружили темные звезды — новый тип небесных тел

Ликбез RnD.CNews: как работает ядерный синтез и почему звезды сияют
Показать еще